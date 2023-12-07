我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別置身險境…曾有遊客只顧拍照被浪捲走

台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

曼哈頓堵車費方案 MTA通過

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市堵車費計畫，6日獲得大都會運輸署(MTA)批准，最快明年春季起對進入繁忙街道的私家車收費15元。圖為街頭新裝的收費攝像頭。(美聯社)
紐約市堵車費計畫，6日獲得大都會運輸署(MTA)批准，最快明年春季起對進入繁忙街道的私家車收費15元。圖為街頭新裝的收費攝像頭。(美聯社)

對進入曼哈頓60街以南車輛收取堵車費(Congestion Pricing)的計畫，6日獲得大都會運輸署(MTA)批准，擬最快從明年春季起對進入繁忙街道的私家車收費15元，但仍需經過為期60天的公眾評論期。

在負責制訂收費細則的交通檢視委員會(TMRB)於上周公布擬定費率結構後，MTA董事會6日以九比一的投票結果支持該方案。其中，代表納蘇郡(Nassau County)的董事馬克(David Mack)投出反對票。根據新方案，駛入包括華埠在內的中央商務區(CBD)的車輛，將在工作日上午5時至晚上9時以及周末上午9時至晚上9時被徵收15元費用。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)在投票後表示，堵車費計畫對紐約市的未來至關重要，他的團隊早已預料到推進過程將遇到不同困難。此前，這一政策已被官員以不同形式提出超過50年，隨後在2019年獲准推進。若成功執行，將成為全國首個堵車費計畫。

在堵車費方案提出後，曾有華埠等多個社區提出反對意見，要求獲得豁免，但新方案幾乎不設例外。MTA表示，增加豁免群體將提高基本費用，以滿足法律要求該計畫每年產生10億元收入。因此，教師、警察和法官等公共雇員，也須支付全額費率。

根據新方案，年收入5萬元或以下的司機，每個月內進入收費區域的前10次行程將免費，且急救車輛、運送殘障者車輛以及年收入6萬元以下且居住在擁堵區內的駕駛者亦免繳費用，後者有資格獲得等額州稅抵免。未駛出西區高速公路和羅斯福高速公路的車輛也將免除此費。

MTA董事會還批准了對已經支付皇后中城隧道、卡瑞隧道、荷蘭隧道和林肯隧道通行費的駕駛員提供5元抵扣；而小型卡車、公共汽車和廂型車在繁忙時段則會被收取24元，大型卡車、貨車將需支付36元。根據MTA董事會文件，乘用車每天只需支付一次費用。

另外，通過收費區域的計程車每次行程將加徵1.25元，而Uber、Lyft等網約車將額外收取每次行程2.5元。MTA董事會還批准了在夜間時段向車輛提供75%折扣，以及對未使用E-ZPass車輛徵收高出原價50%的費用。

董事會還准許MTA在每年的「壅堵警告日」期間將通行費提高25%，如聯合國大會和節假日時段。官員預計，堵車費計畫每年將帶來10億元收入，且當局將以此為基礎借款，為其515億元的多年預算籌集150億元。這項開支計畫包括更新地鐵信號系統，將第二大道地鐵延伸至125街，以及增加自動扶梯和電梯。

紐約市堵車費計畫，6日獲得大都會運輸署(MTA)批准，最快明年春季起對進入繁忙街...
紐約市堵車費計畫，6日獲得大都會運輸署(MTA)批准，最快明年春季起對進入繁忙街道的私家車收費15元。圖為街頭新裝的收費攝像頭。(美聯社)

MTA 堵車費 地鐵

上一則

強拉華女小巷性侵 警緝法拉盛色狼

下一則

紐約裝攝像頭監控噪音 違規最重罰2500元

延伸閱讀

進曼哈頓多花15元 MTA委員會批了…堵車費最快明春開收

進曼哈頓多花15元 MTA委員會批了…堵車費最快明春開收
MTA防逃票 新玻璃面板門地鐵檢票口亮相

MTA防逃票 新玻璃面板門地鐵檢票口亮相
霍楚與近百官民力挺堵車費 反對聲浪：我們沒錢

霍楚與近百官民力挺堵車費 反對聲浪：我們沒錢
聖誕老人大遊行來了 MTA禁酒

聖誕老人大遊行來了 MTA禁酒

熱門新聞

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

2023-12-03 11:08
皇后區地區檢察辦公室日前透露法拉盛三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍記錄。圖為陳Quintas。(金兌錫辦公室提供)

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

2023-12-03 14:32
布碌崙8大道發生蒙面匪徒闖入民宅案件。(取自Citizen)

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

2023-12-04 15:23
皇后區法拉盛地帶附近近日發生一起惡劣性侵事件，警方已公布涉案男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

2023-12-06 15:50
紐約州數萬駕車人或因缺乏視力檢測，面臨駕照暫停。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

2023-11-30 06:33
紐約皇后區3日早上發生一起家庭悲劇，導致四人死亡，其中包括兩名兒童；兇嫌在刺傷兩名到場的警察後，被警方擊斃。(Citizen截圖)

紐約家庭悲劇4死1傷 兇嫌持刀傷2警 遭警擊斃

2023-12-04 06:24

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情