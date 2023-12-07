曼哈頓堵車費方案 MTA通過

紐約市堵車費計畫，6日獲得大都會運輸署(MTA)批准，最快明年春季起對進入繁忙街道的私家車收費15元。圖為街頭新裝的收費攝像頭。(美聯社)

對進入曼哈頓60街以南車輛收取堵車費 (Congestion Pricing)的計畫，6日獲得大都會運輸署(MTA )批准，擬最快從明年春季起對進入繁忙街道的私家車收費15元，但仍需經過為期60天的公眾評論期。

在負責制訂收費細則的交通檢視委員會(TMRB)於上周公布擬定費率結構後，MTA董事會6日以九比一的投票結果支持該方案。其中，代表納蘇郡(Nassau County)的董事馬克(David Mack)投出反對票。根據新方案，駛入包括華埠在內的中央商務區(CBD)的車輛，將在工作日上午5時至晚上9時以及周末上午9時至晚上9時被徵收15元費用。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)在投票後表示，堵車費計畫對紐約市的未來至關重要，他的團隊早已預料到推進過程將遇到不同困難。此前，這一政策已被官員以不同形式提出超過50年，隨後在2019年獲准推進。若成功執行，將成為全國首個堵車費計畫。

在堵車費方案提出後，曾有華埠等多個社區提出反對意見，要求獲得豁免，但新方案幾乎不設例外。MTA表示，增加豁免群體將提高基本費用，以滿足法律要求該計畫每年產生10億元收入。因此，教師、警察和法官等公共雇員，也須支付全額費率。

根據新方案，年收入5萬元或以下的司機，每個月內進入收費區域的前10次行程將免費，且急救車輛、運送殘障者車輛以及年收入6萬元以下且居住在擁堵區內的駕駛者亦免繳費用，後者有資格獲得等額州稅抵免。未駛出西區高速公路和羅斯福高速公路的車輛也將免除此費。

MTA董事會還批准了對已經支付皇后中城隧道、卡瑞隧道、荷蘭隧道和林肯隧道通行費的駕駛員提供5元抵扣；而小型卡車、公共汽車和廂型車在繁忙時段則會被收取24元，大型卡車、貨車將需支付36元。根據MTA董事會文件，乘用車每天只需支付一次費用。

另外，通過收費區域的計程車每次行程將加徵1.25元，而Uber、Lyft等網約車將額外收取每次行程2.5元。MTA董事會還批准了在夜間時段向車輛提供75%折扣，以及對未使用E-ZPass車輛徵收高出原價50%的費用。