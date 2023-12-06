長島校車司機被控綁架、多次強姦15歲女高中生

50歲的牙買加裔坎波斯被控從今年1月到7月，在校車上和家中多次性侵女學生。(納蘇郡檢察官辦公室提供)

紐約長島 一名校車司機因涉嫌在校車途中和家裡多次強姦一名15歲女學生，4日被納蘇郡檢方起訴。

嫌犯是50歲的牙買加裔喬爾瓦尼·坎波斯(Giovanny Campos)，學生們都叫他古茲曼(Guzman)。納蘇郡(Nassau County)地方檢察官唐納利(Anne Donnelly)表示，坎波斯從今年1月到7月，多次侵犯了一位家住谷溪(Valley Stream)的女高中生。

坎波斯在停在停車場的校車裡強姦女學生，還曾駕駛校車將這名女學生載到他在皇后區 牙買加(Jamaica)的公寓中，與她發生性行為。納蘇郡警局特別受害者小組9月28日在嫌犯家中將他逮捕。

坎波斯被控多項罪名 面臨25年刑期

納蘇郡地方檢察官在聲明中表示，坎波斯對二級綁架、三級強姦、兩項三級性犯罪和魯莽危害罪名都不認罪。坎波斯的保釋金為15萬元現金、30萬元保證金和125萬元部分擔保保證金。若罪名成立，坎波斯可能面臨25年監禁。本案預計12日再次開庭。

坎波斯受雇於牙買加起司巴士公司 (Cheese Bus Co.)。他負責的行車路線是從中央高中(Central High School)到谷溪的北部高中(North High School)，距離大約三哩。該公司聲明：「得知指控後，立即將坎波斯從所有路線中刪除，並禁止其與乘客接觸。坎波斯被無限期停職，不久後將被正式解雇。」

1同名者2014曾性虐兒童 檢警疑同1人

據紐約每日新聞報(Daily News)報導，2014年，一名同樣名為喬爾瓦尼·坎波斯的紐約市 獄警被指控與一名16歲的女孩發生性關係。這名坎波斯也住在牙買加，當時41歲。他隨後被看守所解雇，並被控以危害兒童和性虐待的三級罪名。納蘇郡地方檢察官辦公室和納蘇郡警方尚未證實這兩名坎波斯是否為同一人。

檢察官唐納利在一份聲明中說，「我們信任校車司機接送和保護我們的孩子，但這名被告據稱在他的校車上和皇后區的公寓裡對一名十幾歲的學生性侵犯」。她呼籲如果有人知道其他的受害者，要及時致電特別受害者小組報案。