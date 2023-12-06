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紐約居大不易 逾43萬中低收入者搬離

記者許君達／紐約報導
報告顯示，中產和低收入群體正在加速遷離紐約。高昂的生活成本，成為人們逃離的主要原因。(記者許君達／攝影)
報告顯示，中產和低收入群體正在加速遷離紐約。高昂的生活成本，成為人們逃離的主要原因。(記者許君達／攝影)

非營利機構的一份報告顯示，百萬富翁們正在迅速回到紐約市居住，而流出紐約的人口則多為中低收入家庭。這個趨勢與新冠疫情期間的狀況正好相反。雖然紐約的很多行業都在疫情結束後享受了繁榮的紅利，但分析人士認為，中間階層人口大量流失的趨勢，對經濟復甦並非好事。

這份人口流動報告由非營利機構財政政策研究所(Fiscal Policy Institute)發布。數據顯示，從2020年7月至2022年7月間，紐約州共流失了43萬1000居民，其中94%的人都是從紐約市離開的。這一數字相當於早前十年間人口增長數量的一半。

從收入看，2022年遷離紐約市最多的群體，是年收入在3萬2000元至6萬5000元之間的家庭，排名第二的群體則是年收入在10萬4000元至17萬2000元的家庭。數據分析機構Social Explorer總裁Andrew Beveridge表示，流失的居民是很多基本服務業和白領行業的中堅力量，而事實上，根據市長亞當斯(Eric Adams)在公開場合的說法，紐約市確實在這些行業上存在人力不足的問題。

此前比較流行的說法是，在疫情期間導致紐約大量富有人口流失的原因是稅負太高，但這份報告否定了這一點。報告指出，離開紐約的富人有超過四分之三都搬到了其他高稅負州，包括加州、新州、康州等，說明他們離開的原因並不一定是避稅。橫向對比下，2022年最富有人群遷離紐約的比率遠低於其他所有收入群體。

一些離開紐約的華人認為，高昂的生活成本以及相對固化的就業機會，才是阻礙人們繼續留在紐約的原因。

在曼哈頓工作的徐先生以前住在皇后區、後來選擇在距離紐約市較遠的新澤西郊區居住。他表示，紐約的房租和車輛使用成本，是促使他逃離的主因，新澤西一套獨立一臥公寓的租金，在皇后區只能租到一個合租單間；此外，新州郊區在稅率、保險、停車等方面的成本，都遠低於紐約市。他還發現，多個離家較近的通勤火車車站周邊，最近都在大量興建新的中高端公寓，說明市場已預計到未來會有愈來愈多在紐約上班的人，會選擇搬到新澤西居住。

華人程勇銘今年剛從紐約搬到德州休士頓，從事新能源建設項目。他表示，在德州的工作，收入與在紐約相當，但若考慮生活成本，就屬於當地的中上等水平了。不過他強調，促使他搬離紐約的最主要原因是，「紐約根本找不到他所從事的大規模工程」。他認為，對於白領來說，紐約確實機會較多，但有一些行業在紐約的機會，就遠不如西部和南部廣闊。

紐約市 疫情 新澤西

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