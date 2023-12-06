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紐約州65歲以上無證客 明年起可獲白卡

記者張心／紐約報導
紐約市府在2024年，為無證移民提供的新型免費保險。(取自市長公共參與小組臉書)
紐約市府在2024年，為無證移民提供的新型免費保險。(取自市長公共參與小組臉書)

紐約州府和市府5日聯合召開新年醫保在線宣講會，重點宣傳2024年為無證移民提供的新型免費保險，包括65歲以上符合條件的無證客，可有機會獲得白卡(Medicaid)等；當局也提醒，有意在明年1月1日獲得「合格健康保險計畫」(Qualified Health Plan)的民眾，須在今年12月15日前註冊。

65歲以上符合條件的無證客可有機會獲得白卡。(取自在線會議)
65歲以上符合條件的無證客可有機會獲得白卡。(取自在線會議)

懷孕的無證客也可以免費加入白卡計畫，並且報名沒有時間限制，全年都可以加入。(取自...
懷孕的無證客也可以免費加入白卡計畫，並且報名沒有時間限制，全年都可以加入。(取自在線會議)

由於無證移民增多，紐約州和紐約市醫療保險都推出相應優惠政策。紐約州健保市場(NY State of Health)外聯部主任奈克萊(Stana Nakhle)表示，從2024年1月1日起，65歲以上的無證客(Undocumented Immigrants)如果收入達標，則可以申請白卡。申請具體要求為，一口之家年收入低於2萬0121元，總收入資源不超過3萬0182元；或兩人戶家庭年收入低於2萬7214元，總收入資源不超過4萬0821元。

懷孕的無證客也可以免費加入白卡計畫，並且報名沒有時間限制，全年都可以加入。(取自...
懷孕的無證客也可以免費加入白卡計畫，並且報名沒有時間限制，全年都可以加入。(取自在線會議)

市長公共參與小組(Public Engagement Unit)也表示，懷孕的無證客也可以免費加入白卡計畫，並且報名沒有時間限制，全年都可以加入。「如果取得白卡，那麼入保之前三個月的醫療帳單，都可以由新取得的白卡支付。」該小組公共健康教育專家利古力(Alexa Liguori)表示，此外，符合條件的移民，比如PRUCOL人群(難民、有C8卡等)、俗稱「夢想生」的「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)，以及懷孕的市民、暫時性居民(temporary residents)等，都可以根據收入水平申請白卡。

欲加入「合格健康保險計畫」等問題可聯繫以上信息。(取自在線會議)
欲加入「合格健康保險計畫」等問題可聯繫以上信息。(取自在線會議)

紐約州健保市場奈克萊也同時提醒，現已開放供有意加入或續保者註冊「合格健康保險計畫」，符合 Essential Plan、Medicaid 或 Child Health Plus資格的新參保人可隨時參保；有意在1月1日生效者，須在今年12月15日前註冊，以避免醫保缺口。詳情可參考，https://nystateofhealth.ny.gov/；註冊可撥打電話(855)355-5777，提供普通話、粵語等所有少數族裔語言服務。

65歲以上符合條件的無證客可有機會獲得白卡。(取自在線會議)
65歲以上符合條件的無證客可有機會獲得白卡。(取自在線會議)

在線宣講會回放視頻，可參考：https://fb.watch/oLu6PIhBaz/。

白卡 醫療保險 紐約州

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