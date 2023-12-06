無證客單周增3600人 亞當斯奔華府爭經費

紐約市長亞當斯7日將趕赴大華府，重啟和聯邦就無證客經費援助的談判。(市府提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)7日(周四)將趕赴華府，重啟和聯邦就無證客 經費援助的協商；他在5日的記者會上透露，上周紐約市又新進累計3600名無證客，為近月來最多；市議會則希望市府立即放寬庇護所居住時限，在冬日給無證客一條活路。

因聯邦調查局(FBI)上月初突檢亞當斯的首席募款幕僚家宅，導致亞當斯緊急取消華府行折返紐約，未能同原定的芝加哥市長、丹佛市長、白宮官員和國會議員就無證客問題進行討論。會議擱置近一月，亞當斯5日表示將重啟對話，7日會在大華府參與主題為「紐約市和全美各市對無證客危機管理的需求」會議，具體行程將在6日公開。

「難以想像，上周七天內，又有3600名無證客抵達紐約，這是近段時間以來的峰值。」亞當斯在5日的記者會上指出，有單身的、有家庭的、托兒帶女的各種無證客坐著大巴進城，不少選在午夜時分抵達，「這給市政管理造成壓力，我們迫切需要聯邦給出正面答覆」。

紐約市府在5日的記者會上透露，上周新進累計3600名無證客，為近月來最多。(市府提供)

但當被問及是否有機會和拜登總統面談時，亞當斯面色深沉地表示，「我們自今年初以來就沒說過話了，還沒有機會就無證客問題私下會談」。他補充說，距離首批無證移民進紐約已經過去20個月了，該議題已經擴展至全國，不僅只有紐約市處在「水深火熱」中。

根據10月底亞當斯和芝加哥、丹佛、洛杉磯、休斯頓四位市長寄給拜登的信，他們集體呼籲聯邦至少提供50億元經費補助。「我們希望此行能夠使這項合同板上釘釘，而不是一直拿納稅人的錢養活無證客」。

然而，市議會副議長阿亞拉(Diana Ayala)和教育委員會主席喬瑟夫(Rita Joseph)在5日記者會後發表聯合聲明，直指在市議會監督調查委員會的監管下，市府遲遲拿不出具體證據，無法顯示是無證客問題造成市政財政危機。因此，強烈要求市府取消對無證客的60天居住時限，尤其是允許有家庭的無證客重返庇護所，給孩子們安全、穩定、溫暖的條件接受公立教育，避免更多的民眾變為街頭遊民。