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疫後犯罪率飆 法拉盛增設警分局呼聲高

記者鄭怡嫣／紐約報導
第七社委會日前舉辦會議，討論在市警109轄區新增另一分局的可能。（本報檔案照）
第七社委會日前舉辦會議，討論在市警109轄區新增另一分局的可能。（本報檔案照）

在新冠疫情後市警109分局轄區犯罪率激增、且一度躍居全市最高的大背景下，代表法拉盛等地的皇后區第七社區委員會4日會議討論在轄區內新增一個警分局的可能，副市長班克斯(Philip Banks III)也表態將評估可行性，華人居民對此樂見其成，但也質疑在市政資金緊張的當下，落地並非一朝一夕，以皇后區市警105分局新增的另一分局作為參考，從提出想法到明年最終落成，前後共花上逾40年、1億多元。

熟悉該議題的一位華人警員說，涵蓋法拉盛、大學點、白石鎮、灣台(Bay Terrace)、皇后丘(Queensboro Hill)的109轄區，覆蓋面積約在13.5至14.5平方哩之間，為全市面積前三大的轄區之一，此外根據人口普查，109轄區的人口也是所有轄區最多。

這名警員說，面對日益增長的人口，其實早在2006年，時任市議員艾維樂(Tony Avella)就已提出將109分局轄區一分爲二的想法，並指與109轄區人口相差不多的牙買加(Jamaica)，卻由103分局及113分局同時覆蓋；但時任市長彭博(Michael Bloomberg)及警察局長不贊同艾維樂的提案，告知沒有經費。

疫情趨緩以後，109轄區犯罪率全面激增，在去年的數個月甚至位居全市第一，再加上警力不足，轄區北部的民眾又頻繁抱怨警車及警員巡邏重心皆在法拉盛市中心，因應報案及突發情況不夠迅速，使得民選官員及居民又再次重提新增另一分局的可能。

「威利點的開發項目是一個契機」，這位警員表示，地目重畫需要社委會的批准，社委會也藉此機會，向市府提出新增分局的可能來以一換一，而掌管公共安全的副市長班克斯也致信第七社委會，稱了解這一多年以來的訴求，也將確保相關機構會評估所需資源及可行性。

紐約市目前共有77個分局，但分局的編號卻有120之多，這是因為全市五大區都有並未使用的分局編號，以為建造新分局而留出空間。不過在過去30年以來，市府僅批准了新建兩個警察分局，其中一個為皇后區105分局。

40多年前，居民已在呼籲在105轄區新增一個分局，而在2017年終於獲批後，該計畫又在2020年由於削減警察資金抗議活動中而取消，後在支持者的持續施壓後又於2021年恢復資金，新的116分局預計將在2024年完工。

「可見新增警局絕非一朝一夕」，這名警員說，105分局前後呼籲了40多年，建造了近七年，警局內部雖然對新增分局無意見，巡邏相對便捷，「然而可能等到我退休，都不一定能看到這一天」。

華人居民對此也持相似意見，法拉盛PSP民間巡邏隊(Public Safety Patrol)副會長李啟基表示，109轄區太廣，一分為二非常歡迎，警力仍持平則效益不大。第七社委杜彼得則認為在市政資金緊張的當下，只怕是空談。社區委員余鈿崧則說，新分局還在評估階段，現在討論為時過早。

在信中，副市長班克斯也提到，在選址116新分局的過程中，已吸取許多教訓。然而為109轄區新增一分局也不是一個「短的期解決方案」，為此，北皇后區已派遣打擊汽車盜竊的專項警隊，並部署在109轄區的北面。此外，109分局也增加巡邏警車的數量，並將繼續增加。

新的市警116分局，預計在2024年完工，從提出想法到明年最終落成，前後共花上逾...
新的市警116分局，預計在2024年完工，從提出想法到明年最終落成，前後共花上逾40年。(取自市設計及建工局)

法拉盛 皇后區 華人

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