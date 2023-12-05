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布碌崙8大道驚傳10餘蒙面匪闖民宅搶劫 受害者非華裔

記者胡聲橋／紐約報導
紐約布碌崙8大道3日晚發生蒙面匪徒闖入民宅搶劫案件。(取自Citizen)
紐約布碌崙8大道3日晚發生蒙面匪徒闖入民宅搶劫案件。(取自Citizen)

紐約市布碌崙(布魯克林)華人聚居的8大道12月3日(周日)晚間發生一群蒙面歹徒侵入並搶劫一處民宅的案件，令人震驚。警方4日表示，案件仍在調查中，尚未逮捕任何嫌犯。

這起搶劫案發生在市警66分局的轄區內。警方稱，3日晚間約6時左右，一群(有報導稱10到15名)頭戴滑雪面罩的男子強行闖入位於8大道交47街附近，門牌號為47街819號的一處民宅。當時，這處民宅的女住戶正和幾位朋友在家裡聚會聊天，突然有一群匪徒闖入了她家，在制伏了女住戶和她的朋友後，匪徒共搶走了1800元現金和四部手機，但住宅基本完好無損，最後女住戶自己向警察報了案。警員聞訊迅速趕到現場時，搶匪已逃離現場。

警方表示，受害者不是華裔，此案仍在調查中。目前尚不清楚受害者到底是被這夥搶匪鎖定的目標，還是搶匪隨機選擇的目標。盜賊搶劫商店時有所聞，但十幾名歹徒結夥搶劫一處民宅，尤其是在繁忙的8大道，顯得非比尋常。

8大道華人社區對此案知之甚少。布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝說，發生那麼大的案件，若涉及華人，他應該早就接到報告。紐約華人聯合會理事長黃啟旺也稱未得到有關此案的消息，他認為，這起案件不像是隨機的搶劫案，其中肯定有原因。

發生搶劫案的民宅旁有一處養生館。據店員李女士介紹，她3日晚間就在店裡，警察後來到店裡來調取監控錄像，希望察看晚上8時45分左右在47街上發生的事情，但未發現什麼異常情況，後來又察看了晚6時左右的監控錄像。

李女士說，發生搶劫案的房屋內原來住著一位華人，但不清楚目前的居住者是否華人。她還說，這條街道上經常有一些非華裔出入，有的瘋瘋癲癲，成群結隊遊蕩；她估計有的人住在附近的政府樓裡，但不確實這些人是否和周日晚發生的案件有牽連。

布碌崙8大道街景圖。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙8大道街景圖。(記者胡聲橋／攝影)

華人 8大道 布碌崙

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