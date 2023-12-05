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威利點開發案 土地審查通過

記者高雲兒／紐約報導
第七社區委員會4日討論在市警109分局之外再增加一個市警分局的可能，因為市府官員已將此提上日程進行討論，對此華裔意見不一。(記者高雲兒／攝影)
第七社區委員會4日討論在市警109分局之外再增加一個市警分局的可能，因為市府官員已將此提上日程進行討論，對此華裔意見不一。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛第七社區委員會4日舉辦線下會議，投票通過皇后區威利點(Willets Point)項目二期計畫的土地審查程序投票；委員會還重點討論在市警109分局之外再增加一個市警分局的可能，因為市府官員已將此提上日程進行討論，對此華裔意見不一。

據悉，威利點二期計畫占地23畝，將包含一家擁有250間客房的酒店、1400套平價屋、以及一座含2萬5000個座位的足球場；第七社區委員會在4日對項目進行「統一土地利用審查程序」(ULURP)的表決，結果為37票支持，2票反對。

委員會成員傅鶴鳴表示十分高興，他說，他從2003年開始就參與討論市政府經濟發展局主導的法拉盛未來發展計畫藍圖，主要是想為原廢舊車廠的威利點「鐵三角」地帶做規畫以及整頓法拉盛河濱區，「當時是想以法拉盛市區以北方大道、友聯街、羅斯福大道和大學點大道包圍的區域為主要中心，並連接起法拉盛河兩岸，擴展行人徒步空間，那也是法拉盛發展計畫中第一次將『鐵三角』地帶列入的計畫，現在終於要動工」。

除了該議題，委員會再次討論在市警109分局現有轄區範圍內，增加一個分局的可能性；負責公共安全的副市長班克斯(Philip Banks III)近日在給第七社區委員會寫信表示，了解多加一個分局是委員會多年來的訴求，「我將確保相關機構會評估需要、以及所需資源，來決定在現有109分局管轄範圍內增加一個分局是否可行」。

當晚與會的市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)對新分局表示強力支持新...
當晚與會的市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)對新分局表示強力支持新增警分局。(記者高雲兒／攝影)

班克斯也在信中提到即將開設的116分局，稱該分局花費1億1000萬元，「儘管紐約市當前面臨著嚴重的財務削減，我們還是會和市警局、市管理服務局(DCAS)以及紐約市長管理和預算辦公室討論和評估增加分局的可能性」。

委員會成員杜彼得對增加分局的可能表示不樂觀，「現在紐約市府錢在哪裡？我的看法是暫時大可不必空談！」余鈿崧則說，新分局還在評估階段，始終都未成定局，現在討論為時過早。

市議員黃敏儀表示，「將繼續與市警局討論如何確保第20市議會選區擁有維護社區安全所需的資源。」當晚參會的市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)對新分局表示強力支持。

傅鶴鳴則表示，新增警察分局已談了十幾年，過去30年只加了兩個，「但是既然法拉盛周邊即將有這麼多的新開發項目，那麼增加一個分局維護治安是很有必要的」。

法拉盛第七社區委員會4日舉辦線下會議，投票通過皇后區威利點(Willets Po...
法拉盛第七社區委員會4日舉辦線下會議，投票通過皇后區威利點(Willets Point)項目二期計畫的土地審查程序。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 紐約市 投票

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