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布碌崙校園霸凌者傳羞辱影片 家長怒責

記者許君達／紐約報導
霸凌事件發生的馬克吐溫中學。(Google地圖)
霸凌事件發生的馬克吐溫中學。(Google地圖)

今年10月在社群平台TikTok上廣為流傳的一段影片顯示，一名女學生在街道上被其他學生毆打，受害者蜷縮在地、痛苦求饒。由同一發布者上傳的霸凌影片並非個案，而是一個系列。發布者甚至為影片精心編輯，加上了慢動作特效和配樂，並配以羞辱性的標題。

據Daily Mail報導，影片中的受害者父母透露，被霸凌的女孩11歲，就讀於布碌崙(布魯克林)康尼島的馬克吐溫資優中學(Mark Twain Intermediate School for the Gifted and Talented)。她從本學期開學以來，就一直受到一夥校園惡霸的欺辱，不僅毆打，還有言語侮辱。霸凌行為全部被霸凌者的同夥拍攝下來並發到社群平台，其中一支影片的標題即為「我的姐妹幹倒了她」，還配有大笑的表情符號。

然而，在受害者家庭投訴後，學校方面給予的幫助卻很有限。目前學校只為受害學生提供了「安全轉移」，提供一名工作人員在上、下學路上提供陪同護送幫助，而受害者的父母也需要每天接送孩子。

受害學生的父親透露，一位校長助理曾經試圖幫助他的孩子，但校方的政策傾向於大事化小，盡量避免採取開除等嚴厲措施懲罰肇事者。

據悉，目前霸凌者已被停學，但她繼續肆無忌憚地在網上對受害者語言霸凌。她在受害者的社群平台上留言辱罵，使用了種族主義和仇視性少數的言詞，她甚至直截了當地留言告知受害者，「你可以讓父母看到這個，『我真的不在乎』。」更有甚者，除了霸凌者本人外，受害女孩在學校內繼續遭到其他同夥的折磨。女孩的家人11月在學校廁所內發現了針對她的惡語，稱她是「骯髒的妓女」，「胖得像死人」。而一個名為「馬克吐溫八卦」(Mark Twain Gossip)的TikTok頁面則咒罵這名女孩為「婊子」、「蠢貨」。

由於擔心遭到進一步的報復，受害家庭在接受媒體採訪時不得不匿名。

目前，涉事影片在TikTok平台已無法搜索到。

霸凌事件發生的馬克吐溫中學。(Google地圖)
霸凌事件發生的馬克吐溫中學。(Google地圖)

TikTok 布碌崙 種族主義

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