布碌崙校園霸凌者傳羞辱影片 家長怒責

霸凌事件發生的馬克吐溫中學。(Google地圖)

今年10月在社群平台TikTok 上廣為流傳的一段影片顯示,一名女學生在街道上被其他學生毆打,受害者蜷縮在地、痛苦求饒。由同一發布者上傳的霸凌影片並非個案,而是一個系列。發布者甚至為影片精心編輯,加上了慢動作特效和配樂,並配以羞辱性的標題。

據Daily Mail報導,影片中的受害者父母透露,被霸凌的女孩11歲,就讀於布碌崙 (布魯克林)康尼島的馬克吐溫資優中學(Mark Twain Intermediate School for the Gifted and Talented)。她從本學期開學以來,就一直受到一夥校園惡霸的欺辱,不僅毆打,還有言語侮辱。霸凌行為全部被霸凌者的同夥拍攝下來並發到社群平台,其中一支影片的標題即為「我的姐妹幹倒了她」,還配有大笑的表情符號。

然而,在受害者家庭投訴後,學校方面給予的幫助卻很有限。目前學校只為受害學生提供了「安全轉移」,提供一名工作人員在上、下學路上提供陪同護送幫助,而受害者的父母也需要每天接送孩子。

受害學生的父親透露,一位校長助理曾經試圖幫助他的孩子,但校方的政策傾向於大事化小,盡量避免採取開除等嚴厲措施懲罰肇事者。

據悉,目前霸凌者已被停學,但她繼續肆無忌憚地在網上對受害者語言霸凌。她在受害者的社群平台上留言辱罵,使用了種族主義 和仇視性少數的言詞,她甚至直截了當地留言告知受害者,「你可以讓父母看到這個,『我真的不在乎』。」更有甚者,除了霸凌者本人外,受害女孩在學校內繼續遭到其他同夥的折磨。女孩的家人11月在學校廁所內發現了針對她的惡語,稱她是「骯髒的妓女」,「胖得像死人」。而一個名為「馬克吐溫八卦」(Mark Twain Gossip)的TikTok頁面則咒罵這名女孩為「婊子」、「蠢貨」。

由於擔心遭到進一步的報復,受害家庭在接受媒體採訪時不得不匿名。