鑽州法空子 跨州販槍兜售 全美起訴逾200人

國會參議員陸天娜在紐約發布報告，表示打擊跨州槍枝販運的成果。(記者許君達／攝影)

紐約州 國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)4日在曼哈頓市警總局前廣場發布報告，展示國會兩黨「更安全社區法案」(Safer Communities Act)實行一年多以來的成效，紐約市四個區的地方檢察官以及市警總局負責槍枝犯罪的助理局長共同出席了發布會。報告指出，在打擊跨州槍枝販運方面，全美共起訴了超過200名嫌犯，收繳了1300多把非法槍枝。

槍枝氾濫是美國社會安全的一大威脅，但控槍議題在立法層面一直難有突破，「更安全社區法案」是近30年來國會通過的第一部主要槍枝安全立法。該提案由陸天娜領銜提出，在獲得兩黨通過後，於2022年6月由總統拜登簽署生效。法案的立法目的是修補聯邦層面在槍枝管理上的多種漏洞，其中最主要的具體措施包括將跨州運輸槍枝以及頂替他人購槍的行為列入聯邦刑事犯罪，以及修補在購槍背景審查中可能會疏漏掉部分有暴力傾向者的非婚伴侶的「男友漏洞」。此外，法案還要求加強對21歲以下購槍者的背景調查，並提供資金用於心理健康改善和州級危機干預項目等。

陸天娜本次發布的報告展示了法案生效後，依法打擊槍枝跨州販運和投資心理健康項目的成果。報告顯示，截至今年10月31日，聯邦執法部門從販槍者手中繳獲了超過1300把槍械，其中紐約州繳獲的數量達到120把。在此之中，有至少190把是目前最常被大規模槍擊 案兇手使用的AR-15攻擊型半自動步槍，此外，執法機構還至少繳獲了151把由3D列印製成的「幽靈槍」以及176個槍械自動化改裝裝置。這些非法販運案件發生在20個州，共有207人受到檢控。報告還指出，鑑於部分封存案件無法獲取數據，實際執法中繳獲的槍枝數量只會更多。而在精神健康服務方面，截至2023財年末，聯邦財政共投入了7億5000萬元，其中紐約州獲得接近1億元。

對於法案的效力，陸天娜舉例說明，今年6月底，一名假扮成毒販的紐約臥底警員就根據新法、在布碌崙 (布魯克林)破獲了一起由維州向紐約販槍的案件。嫌犯供述，他們在七個月的時間內，就於光天化日之下，在布碌崙的公園和政府樓社區內售出了多把槍械。而他們的交易地點就與學校、幼托和教堂咫尺之遙。

皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)也表示不久前的一起案件，嫌犯利用不同州法之間的空隙，長期以來從俄亥俄州共販運了超過100把槍到皇后區售賣。作為檢察官，他們原本只能被動地發起檢控，卻無法從源頭上封堵這個漏洞。曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，紐約市槍擊案所使用的兇器多來自槍枝氾濫的南方州，而「更安全社區法案」很大程度上阻斷了這條槍枝非法輸送的通路。布碌崙地方檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)則表示，得益於新法案所賦予的執法效力，布碌崙區今年至今為止的槍擊案件比治安最惡劣的2020年減少了550起。