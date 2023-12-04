紐約家庭悲劇4死1傷 兇嫌持刀傷2警 遭警擊斃

紐約皇后區3日早上發生一起家庭悲劇，導致四人死亡，其中包括兩名兒童；兇嫌在刺傷兩名到場的警察後，被警方擊斃。(Citizen截圖)

紐約皇后區 3日晨發生一起家庭悲劇，市警方稱一名男嫌在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童；警方表示，嫌疑人在行凶後還在屋內縱火 ，並刺傷聞訊趕到現場的兩名警察，其中一名警察將他擊斃。

紐約市 警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)在事後的記者會稱，3日早上5時，警方接到皇后區遠洛克威(Far Rockaway)海灘22街(Beach 22nd Street)一住宅打來的報警電話，一名年輕女性報警人稱她的堂兄正在殺害她的家人。

當時正在附近巡邏的警員立刻趕往現場，發現一名男子正拖著行李欲離開住所；該男子為38歲的戈登(Courtney Gordon)，在遭到趕來的警員阻攔後，他用一把廚刀砍傷了其中兩名警員，導致一名警員頭部受傷，另一名警員頸部受傷，警察隨後開槍將該嫌犯擊斃。

警員抵達住宅時，在屋外發現了一名倒臥在地上血泊中的11歲女孩，她被送往附近的科恩兒童醫療中心(Cohen Children's Medical Center)救治，但旋即宣告不治身亡；警方表示，由於戈登離開前點燃了客廳的一張沙發，使得警員們難以進入住宅。

在火勢被撲滅後，警員進入住宅並發現三名死者，均有致命的刀傷，其中包括一名12歲男孩、一名44歲女性和一名30歲男子；現場還有一名61歲女性身上有多處刀傷，她被送往西奈山醫院搶救，目前生命危殆。

兩名受刀傷的紐約市警察被送往牙買加醫院，傷勢不危及生命。

圖為38歲嫌犯戈登割傷兩名警員使用的牛排刀，警方正在確認這是否是嫌犯之前殺害其他受害人使用的凶器。(美聯社)

警方表示，這兩名警員被一把普通的牛排刀割傷，警方正在確認這是否嫌犯之前殺害其他受害人使用的凶器。馬德雷說，周日早上發現的所有四名死者都被認為是被嫌疑人戈登殺死，不過法醫正在進一步確定死因；市消防局也在調查火災，警方未透露嫌犯持刀傷人或縱火的可能動機，調查仍在進行中。

數日前，貝瑞吉一公寓內也發生一起家庭悲劇，30歲的德什科维奇被控刺死其52歲的母親，其中有三處刀傷在臉部，死者總共有10處刀傷。