我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

紐約家庭悲劇4死1傷 兇嫌持刀傷2警 遭警擊斃

記者高雲兒／紐約報導
紐約皇后區3日早上發生一起家庭悲劇，導致四人死亡，其中包括兩名兒童；兇嫌在刺傷兩名到場的警察後，被警方擊斃。(Citizen截圖)
紐約皇后區3日早上發生一起家庭悲劇，導致四人死亡，其中包括兩名兒童；兇嫌在刺傷兩名到場的警察後，被警方擊斃。(Citizen截圖)

紐約皇后區3日晨發生一起家庭悲劇，市警方稱一名男嫌在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童；警方表示，嫌疑人在行凶後還在屋內縱火，並刺傷聞訊趕到現場的兩名警察，其中一名警察將他擊斃。

紐約市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)在事後的記者會稱，3日早上5時，警方接到皇后區遠洛克威(Far Rockaway)海灘22街(Beach 22nd Street)一住宅打來的報警電話，一名年輕女性報警人稱她的堂兄正在殺害她的家人。

當時正在附近巡邏的警員立刻趕往現場，發現一名男子正拖著行李欲離開住所；該男子為38歲的戈登(Courtney Gordon)，在遭到趕來的警員阻攔後，他用一把廚刀砍傷了其中兩名警員，導致一名警員頭部受傷，另一名警員頸部受傷，警察隨後開槍將該嫌犯擊斃。

警員抵達住宅時，在屋外發現了一名倒臥在地上血泊中的11歲女孩，她被送往附近的科恩兒童醫療中心(Cohen Children's Medical Center)救治，但旋即宣告不治身亡；警方表示，由於戈登離開前點燃了客廳的一張沙發，使得警員們難以進入住宅。

在火勢被撲滅後，警員進入住宅並發現三名死者，均有致命的刀傷，其中包括一名12歲男孩、一名44歲女性和一名30歲男子；現場還有一名61歲女性身上有多處刀傷，她被送往西奈山醫院搶救，目前生命危殆。

兩名受刀傷的紐約市警察被送往牙買加醫院，傷勢不危及生命。

圖為38歲嫌犯戈登割傷兩名警員使用的牛排刀，警方正在確認這是否是嫌犯之前殺害其他...
圖為38歲嫌犯戈登割傷兩名警員使用的牛排刀，警方正在確認這是否是嫌犯之前殺害其他受害人使用的凶器。(美聯社)

警方表示，這兩名警員被一把普通的牛排刀割傷，警方正在確認這是否嫌犯之前殺害其他受害人使用的凶器。馬德雷說，周日早上發現的所有四名死者都被認為是被嫌疑人戈登殺死，不過法醫正在進一步確定死因；市消防局也在調查火災，警方未透露嫌犯持刀傷人或縱火的可能動機，調查仍在進行中。

數日前，貝瑞吉一公寓內也發生一起家庭悲劇，30歲的德什科维奇被控刺死其52歲的母親，其中有三處刀傷在臉部，死者總共有10處刀傷。

紐約市 皇后區 縱火

上一則

華商袁士麒進軍紐約 擬將拉瓜迪亞酒店停車場改建公寓樓

延伸閱讀

家有祖母、幼兒…洛城男擊斃入室竊賊 鄰居叫好

家有祖母、幼兒…洛城男擊斃入室竊賊 鄰居叫好
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷
3遊民1洛縣府人員遇害 洛城連環殺人兇嫌落網

3遊民1洛縣府人員遇害 洛城連環殺人兇嫌落網
洛市遊民連環命案兇嫌落網 竟是聖迪瑪斯入室殺人犯

洛市遊民連環命案兇嫌落網 竟是聖迪瑪斯入室殺人犯

熱門新聞

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

2023-12-03 11:08
隨著網購蓬勃發展，在黑色星期五之外，愈來愈多消費者把眼光放在「網購星期一」。(記者邢易霖／攝影)

網購星期一來了 折扣力度大

2023-11-27 10:07
皇后區地區檢察辦公室日前透露法拉盛三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍記錄。圖為陳Quintas。(金兌錫辦公室提供)

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

2023-12-03 14:32
全美最貴百大地址，紐約市占八席。除曼哈頓外，皇后區和布碌崙也有社區上榜。(記者許君達／攝影)

全美房價最貴百大郵區 紐約華埠上榜 長島2地躋身前十

2023-11-28 15:52
紐約州數萬駕車人或因缺乏視力檢測，面臨駕照暫停。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

2023-11-30 06:33
李進進案於11月30日再次開庭，張曉寧不認罪，不接受法官的23年量刑；至此，該案協商階段結束，即將進入下一個庭審階段。(法庭Pool照片)

張曉寧涉殺律師不認罪 明年將進入陪審團庭審階段

2023-11-30 16:13

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷