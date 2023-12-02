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布碌崙可負擔公寓 開放申請抽籤

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙公園坡一棟新住宅樓的36套豪華公寓開始接受抽籤申請。(取自大樓設計者S. Wieder Architects)
布碌崙公園坡一棟新住宅樓的36套豪華公寓開始接受抽籤申請。(取自大樓設計者S. Wieder Architects)

布碌崙(布魯克林)市中心公園坡(Park Slope)一棟新建住宅樓的36套供各種收入人群居住的公寓，現已開始接受抽籤申請，申請截止日為2024年1月29日。這36套公寓的戶型包括單間公寓(Studio)、一居室和兩居室，每月租金834元起。

這棟位於迪恩街(Dean Street)375號的新住宅大樓被稱為「Signum」，高17層，共有143套豪華公寓，其中的36套公寓作為可負擔住房出租，但申請者須經過抽籤，抽中者才有資格入住。凡收入為地區收入中位數40%、50%、60%、100%和130%的紐約人，或收入在3萬1543元(單身)和16萬5230元(三口之家)之間的紐約人，均可申請這些公寓。公寓的租金從每月834元到每月2852元不等。

該大樓地理位置絕佳，距離大西洋大道(Atlantic Avenue)地鐵站和巴克萊中心(Barclays Center)只有幾個街區，靠近2、3、4、5、B、D、N、Q、R和S號地鐵，以及多條公車線路和長島鐵路。配套設施包括全職門衛、大樓停車場、健身中心、辦公和休息室、會議室、俱樂部休息室、遊戲室、放映室、兒童遊戲室、派對和遊戲機室、自行車室、和私人儲藏室等，該大樓還有一個可以俯瞰曼哈頓和布碌崙天際線的屋頂露台。

通過抽籤獲得的公寓包括單間公寓，月租金從834元到1067 元不等，一臥公寓的月租金從888元到3140元不等，兩臥的月租金從1051元到2852元不等，遠低於市價。根據CityRealty的數據，該大樓目前的市價租金為：單間起價為每月3300元，一居室起價為每月4300元，兩居室起價為每月7100元。

紐約親子互助會幫助不少華人申請過此類公寓，負責人黃妮可說，抽籤抽中的機率不小，她的經驗是越早申請越有利。此外，申請抽籤可能是一個長達半年的過程，會通過郵件要求申請者提供各種資料，所以申請者要注意時時查看郵箱，以防遺漏。她說，她就曾遇到一位申請者，抽籤抽到了，但因為沒有及時提供文件，被取消了資格。

布碌崙第六社區(Community District 6)的居民將優先獲得其中50%的公寓。詳情該參閱該大樓公寓申請網站https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/details/4016

租金 布碌崙 地鐵站

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