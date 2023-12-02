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長島眾議員補選 華裔鄭世杰等20人表態角逐

記者張心／紐約報導
鄭世杰(右)曾在美國陸軍服役並擔任刑事檢察官。(取自鄭世杰的X平台帳戶)
鄭世杰(右)曾在美國陸軍服役並擔任刑事檢察官。(取自鄭世杰的X平台帳戶)

紐約州共和黨聯邦眾議員桑托斯(George Santos)1日遭眾院表決驅逐，長島第三國會選區眾議員席位隨即空缺，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)宣布將舉行特別選舉，預計兩黨將有20餘位參選人角逐，包括華裔鄭世杰(Austin Cheng)、前國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)、前州參議員卡普蘭(Anna Kaplan)等。

根據法律規定，當本州眾議員席位空缺時，州長有十天時間發布特別選舉公告，並在公告後70天至80天內舉行特別選舉。霍楚在得知桑托斯「下台」後表示非常高興，稱自己急需一位能夠並肩合作的夥伴。兩黨內部人士目前都預計，這場特別選舉將在明年2月中旬或之後舉行。

爭奪桑托斯席位的「選戰」其實在他醜聞不斷增多、聯邦指控增加之時，就已經拉開帷幕。根據「紐約時報」統計，民主黨和共和黨共計有20多位參選人表達角逐意向，相關工會、政治行動委員會、意見團體等，已經為競選廣告撥款數百萬元。

民主黨籍華裔鄭世杰是目前已知參選者中唯一的亞裔。他在接受本報採訪時表示，他已經準備好參加特別選舉，並堅信自己的亞裔身分能為選民帶來獨特視角和新鮮活力。「我與蘇奧齊和卡普蘭不同，我的候選人資格是基於對亞裔社區需求和抱負的深刻理解。我能夠脫穎而出，是因為我們選區渴望變革和包容。」

鄭世杰認為，亞裔選民具有左右選舉的潛力，但長期以來都被低估，作為競選中唯一的亞裔參選人，他相信亞裔選票具有關鍵的影響力。他透露，自己接下來的競選活動，將繼續致力於擴大亞裔社區的聲音，確保大家的關切不僅被聽到，並且能成為政策制定的驅動力，「桑托斯的離開預示著一個新時代的來臨，現在是時候承認並尊重亞裔在選舉中的重要影響力了」。

前紐約州參議員卡普蘭(右)宣布參選眾議員，她將自己定義為左翼民主黨。(取自卡普蘭...
前紐約州參議員卡普蘭(右)宣布參選眾議員，她將自己定義為左翼民主黨。(取自卡普蘭X)

紐約州國會第三選區前眾議員蘇奧齊早前也宣布參選。他去年為競選州長，辭去了國會議員職務，因而被認為削弱第三國會選區的民主黨聲勢，遭到競爭對手、前紐約州參議員卡普蘭(Anna Kaplan)的批評。卡普蘭已在今年5月宣布挑戰桑托斯，相比於蘇奧齊的溫和派作風，她將自己定義為左翼。

紐約州國會第三選區前眾議員蘇奧齊，去年為競選州長曾在法拉盛拉票。(記者張心／攝影...
紐約州國會第三選區前眾議員蘇奧齊，去年為競選州長曾在法拉盛拉票。(記者張心／攝影)

另一方面，共和黨黨內也競爭激烈。該黨領導表示，當前已有15位人有意向參加角逐，目前呼聲最高的是前紐約市警薩普科(Mike Sapraicone)，和出生於埃塞俄比亞的前以色列國防軍成員菲利浦(Mazi Philip)。

紐約州第三國會選區橫跨長島兩郡、皇后區東北部、布朗士以及威徹斯特郡(Westchester County)，包括華人聚居的長島大頸、皇后區小頸及白石鎮(Whitestone)等地區，根據2020年人口普查，選區約有64%白人及近20%亞裔。

鄭世杰(左)日前拜訪世界日報，與社長張宗智(右)與談。(本報檔案照)
鄭世杰(左)日前拜訪世界日報，與社長張宗智(右)與談。(本報檔案照)

亞裔 眾議員 紐約州

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