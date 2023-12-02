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堵車費公布擬定價 委員會成員辭職抗議

記者劉梓祁／紐約報導
工會領袖薩繆森辭去MTA定價委員會職抗議堵車費。（MTA提供）
工會領袖薩繆森辭去MTA定價委員會職抗議堵車費。（MTA提供）

即將在明年實施的曼哈頓堵車費(Congestion Pricing)計畫，於日前公布擬定收費標準，最高將徵收進入60街以南的私家車15元；儘管收費較最初方案減少，但仍引來反對聲音，並有定價委員會成員以辭職抗議。

在大都會運輸署(MTA)於本周早前公布最新擬定收費計畫後，負責制定細則的交通檢視委員會(TMRB)成員之一、工會領袖薩繆森(John Samuelsen)便辭職，抗議最新收費標準。根據新方案，私家車須支付最高15元通行費，而商用卡車的收費為36元，以及計程車每次行程將加徵1.25元，網約車將額外收取每次行程2.5元。

作為運輸業者工會國際主席，薩繆森曾多次為收費區外的低收入職業司機爭取權利，並在早前召開的公開會議中為該群體發聲，引來現場多位旁聽者鼓掌支持。然而，在MTA於11月30日公布的35頁計畫中，薩繆森的資料已沒有出現在委員會介紹中，他承認已辭去職位。

在一封長達兩頁的辭職信中，薩繆森抨擊MTA「未能把握時機」，理由為在啟動堵車費前沒有擴大快速巴士服務。他在信中寫到，並不像在報告上簽下名字，因為「擔心其將成為對整體定價倫理的盲目認可」，且當前定價方案存在缺陷，加之沒有其它新服務提供支持。

對於新方案，MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)讚揚委員會表示，堵車費會使交通減少、空氣更清潔、街道更安全以及公共交通更佳。

不過，薩繆森認為，堵車費的定價並不能充分減少曼哈頓外圍有車居民的車輛使用，原因在於缺乏積極的激勵措施和額外服務。他指出，對於身為藍領、居住在紐約市外圍的市民群體，公共交通並不是選擇之一。對此，市長亞當斯(Eric Adams)亦表示，不想讓工薪階層承擔過重的負擔。

委員會主席魏斯柏德(Carl Weisbrod)則說，五人小組在制定建議時「考慮了眾多人而非少數人」，以滿足法律要求，即減少擁堵和籌集資本用以改進資金。

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