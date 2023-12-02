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紐約客談／桑托斯醜聞 讓誰蒙羞？

紐約客談

醜聞纏身的紐約州第三選區國會眾議員桑托斯(George Santos)，1日終於被逐出國會，距離他就職還不到一年。這個靠捏造「完美」簡歷和滿口謊言騙取選票而當選，上任後又把競選經費當小金庫，用於打肉毒桿菌素、買愛馬仕享樂的共和黨人，能賴在國會這麼久，已是一個奇蹟。他在國會多待一天，就會讓國會殿堂蒙羞一天，讓美國民主蒙羞一天。

此時此刻最感尷尬的，當然是共和黨人。去年的期中選舉，共和黨人信誓旦旦的「大紅潮」並未出現，但在民主黨左傾主政，民眾怨聲載道的的紐約州，的確出現了「小紅潮」，民主黨因此丟掉了多個把持已久的國會眾議員席位，為共和黨奪取眾院的控制權作出了不少貢獻。

尤其桑托斯以政治素人和共和黨首位公開同性戀身分的候選人之姿首度參選便獲勝，更讓共和黨人精神為之一振，一些人把桑托斯捧為「新星」。

然而共和黨所託非人，紐約選民所託非人。桑托斯的移民之子、猶太裔血統、大學學歷、華爾街大公司工作經歷以及他的九一一受害者母親等等，全是編造的。在被媒體揭發，執法部門介入進一步調查後，他遭到聯邦檢察官以23項罪名起訴。

儘管如此，共和黨袞袞諸公為了維護國會眾院的多數席位，仍袒護他兩次安然度過驅逐提案。即使1日有多達一半共和黨議員投票支持驅逐桑托斯，共和黨最高層四位議員仍拒投贊成票。

面確鑿證據，他們仍反對驅逐，一個堂而皇之的理由是，不要為以後立下先例。這個理由正如同桑托斯辯稱沒有選民會在乎他是否真的是運動健將，也如同前總統川普說他即使在曼哈頓五大道開槍殺了人，支持率照樣不會掉一樣，實在是視法律為兒戲，把選民當傻瓜。

共和黨 眾院 眾議員

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