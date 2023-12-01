死亡車禍頻發 市府承諾改造2000十字路口

紐約市府30日公布交通新規，承諾每年改進2000個十字路口交通，提高駕駛者開車能見度。(記者張心／攝影)

紐約市 府30日公布交通新規，承諾改進全市2000個十字路口的交通，提高駕車人開車能見度，挽救無辜的行人生命；市警局還把細分的交通暴力(traffic violence)事件加入犯罪統計網站(CompStat)，將交通安全提升為重點監控的治安問題。

根據市府統計，每年發生在十字路口的撞車事故，造成的死亡者數量占全年交通死亡人數的50%，受傷者人數占全年交通受傷事故的70%。此外，55%的行人死亡和79%的行人受傷，都發生在十字路口。就在29日晚，一名司機在皇后區法拉盛十字路口撞死了一名三歲華裔男童；上月，布碌崙 (布魯克林)一名拖車司機在十字路口撞死了一名七歲兒童。

頻繁發生的交通事故讓市府決定，在未來將十字路口安全改造作為重點。交通警察出身的市長亞當斯 (Eric Adams)30日上午承諾，在2024年，對全市2000個十字路口作安全改建，包括增加人行道和行人號誌燈。

紐約市每年還將給至少1000個十字路口作「日光化處理」(daylighting treatments)，即提升司機在轉彎時的能見度，方法包括減少停車位、要求司機轉彎限速等。自亞當斯2022年初上任以來，市府只對全市4萬個十字路口中的400個作過「日光化處理」，約占1%。

市警局將從2024年1月1日起，將交通暴力納入官方每周更新的犯罪統計網站，將目前的五個交通死亡事故類別，細分為11個子類別，包括行人、單車、機車、電動車、摩托車、直立式電動滑板車、越野摩托車/全地形車、其它摩托化兩輪車、汽車、SUV和其他機動車輛等。

此外，市府還宣布擴大試點計畫，在更多市府車輛中安裝「智能速度感應器」，包括校車、非緊急性市警車輛等，以防止司機超速駕駛。