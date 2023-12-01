藏毒價值逾60萬元 華人夫婦被控罪

皇后區 檢察官凱茲(Melinda Katz)30日宣布，法拉盛 華人夫婦陳曼達(Amanda Chen，音譯)和林勝(Sheng Lin，音譯)，由於公寓藏有價值60多萬元的毒品 ，被控多項罪名。一旦罪名成立，陳曼達將面臨長達20年的監禁，林勝將面臨長達24年監禁。

11月28日上午10時左右，兩名被告從法拉盛第146街附近的北方大道(Northern Boulevard)住宅的停車場出來時，調查人員將他們攔下。

經法院授權，調查人員對他們的住所執行了搜查令，在搜查整個公寓時，發現其藏匿價值60多萬元的毒品和3萬7502元的現金。他們分別從毒販臥室的壁櫥裡發現15公斤的藥丸，以及在洗衣機壁櫥、廚房抽屜和櫥櫃裡發現含量高且不同種類的藥丸粉末狀毒品，包括安非他明藥丸(Amphetamines)、迷幻藥物(MDMA)、羥考酮藥丸(Oxycodone)和裸蓋菇素蘑菇(Psilocybin Mushrooms)。

此外，調查人員還在兩人的寶馬車內搜出2885元現金，以及車後備箱中搜出沾有白色粉末的壓片機部件。

檢察官凱茲強調，絕不容忍毒販在社區建立藥廠販賣毒品，這樣的行為將對社區造成巨大傷害，誓將追究被告的責任。她說「每當我們從街頭收繳大量毒品時，我們都是在拯救生命」。

家住法拉盛北方大道的39歲的陳曼達和42歲的林勝於29日晚過堂後還押。