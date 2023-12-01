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3歲華裔男童父母悲痛 籲肇事者負責

記者高雲兒／紐約報導
11月29日晚法拉盛地區發生一悲劇，家住三福大道的三歲華裔男孩陳Quintas，在車禍中不幸喪命，肇事司機已逃逸，男童家屬悲痛欲絕，呼籲肇事者勇於承擔責任。(Citizen截圖)
11月29日晚法拉盛地區發生一悲劇，家住三福大道的三歲華裔男孩陳Quintas，在車禍中不幸喪命，肇事司機已逃逸，男童家屬悲痛欲絕，呼籲肇事者勇於承擔責任。(Citizen截圖)

家住皇后區法拉盛三福大道的三歲華裔男孩陳Quintas，11月29日晚在法拉盛的一場車禍中不幸喪命，肇事司機逃逸，男童父母悲痛欲絕，呼籲肇事者勇於承擔責任。

30日在陳Quintas家門口，還擺放著一雙男童小鞋，似乎一切都沒有發生；周邊的鄰居紛紛表示不清楚此事，但確實知道樓上有個鄰居有孩子，「經常跑來跑去的男孩子，很活潑」。

在媽媽黃Karen的眼中，兒子可愛、活潑、體貼、聰明，「老師還有很多人都說Quintas非常可愛，他喜歡玩耍，喜歡去遊樂場，喜歡那種放硬幣的電動汽車，也喜歡『Baby Shark』。」

雖然她也承認，Quintas有時候很調皮，但也很懂事，「他會在家幫忙倒垃圾和提行李，並且在學校很成熟，詞彙量很大。」她對英文媒體表示，全家人都很愛Quintas，因此這樣的悲劇讓他們難以承受，「我們失去了一切，我們失去了一個寶貝」。

根據英文媒體報導，車禍發生時，其父親剛帶他看病返回家中，因為陳Quintas有些流鼻涕和咳嗽；黃Karen說，本來爸爸一直抱著他，但後來兒子又想自己下來走走。

就在那時，儘管他爸爸在大喊「不要！不要！停下！」，Quintas試圖自己過馬路，悲劇隨後發生。當肇事司機差點撞到Quintas時，爸爸朝司機大喊「停下！你前面有個孩子！」，但為時已晚。Quintas被重重撞擊，爸爸焦急地將他抱起，隨後送往醫院，20分鐘後，他們被告知Quintas已經離世；回想那一刻，黃Karen悲痛欲絕，「我真的控制不了自己」。

黃Karen表示，肇事者應該承擔責任，「做個人吧，他應該負責」；她說，Quintas將與已故的父母一起，埋葬在俄克拉荷馬州，「我不想讓他孤單」。

在陳Quintas家門口，還擺放著一雙男童小鞋，似乎一切都沒發生。(記者高雲兒／...
在陳Quintas家門口，還擺放著一雙男童小鞋，似乎一切都沒發生。(記者高雲兒／攝影)

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