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曼哈頓堵車費標準出爐 私家車收15元

記者劉梓祁／紐約報導
大都會運輸署(MTA)30日公布曼哈頓堵車費計畫的標準，最快從明年春季起實施，屆時凡駛入曼哈頓60街以南，包括華埠在內的中央商務區(CBD)車輛，都將徵收費用。(美聯社)
大都會運輸署(MTA)30日公布曼哈頓堵車費計畫的標準，最快從明年春季起實施，屆時凡駛入曼哈頓60街以南，包括華埠在內的中央商務區(CBD)車輛，都將徵收費用。(美聯社)

大都會運輸署(MTA)30日公布曼哈頓堵車費計畫的標準，規定凡私家車進入曼哈頓繁忙街道，將須支付15元。這一計畫最快從明年春季起實施，屆時凡駛入曼哈頓60街以南，包括華埠在內的中央商務區(CBD)車輛，都將徵收費用。

根據早前的方案，進入收費範圍的車輛，將被收取最高20餘元金額，旨在為每年收集約10億元資助地鐵和公交網絡改造，但關於豁免、折扣的方案則尚未確定，並面臨新澤西州等地的法律挑戰。此次所公布的標準，被視為迄今關於費用的最清晰描述。

MTA在最新報告中指出，私家車於同一天內進入60街以南區域，將須支付最高15元通行費，而商用卡車的收費則為36元。計程車每次行程將加徵1.25元，Uber、Lyft等網約車將額外收取每次行程2.5元。該報告也公布了可獲得折扣、信用額度和豁免權的群體。

負責制定細則的交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)主席魏斯柏德(Carl Weisbrod)表示，堵車費已在全球部分城市成功實施，紐約的計畫也更加具體。他強調，委員會將限制減免目標的數量，以避免他人通行費上漲。

草案顯示，曾要求豁免的122個團體或社區，無一如願。

MTA發言人表示，負責監督該計畫的董事會仍可能對定價結構作調整，且將設立公眾意見徵求期。在早前被多次提及的群體中，對於有醫療預約或因醫療敏感狀況無法乘坐公共交通的人士，將不獲得任何減免；教師、警察和法官等公共雇員，也須支付完整費率。魏斯柏德認為，這一作法旨在「造福多數，而非少數」。

該份長達35頁的擬定計畫顯示，低收入司機在日間的前10次行程後，每次行程將享有50%的堵車費折扣，而其在夜間9時至凌晨5時的堵車費將減少75%。另外，私家車通過皇后中城隧道、卡瑞隧道、荷蘭隧道和林肯隧道後，因已繳隧道費，故堵車費將在日間獲得5元折扣，摩托車將獲得2.5元折扣，小型商用卡車將獲得12元折扣，大型卡車將獲得20元折扣。但通過喬治華盛頓大橋進入曼哈頓的車輛，將不會獲得折扣。

此外，攜帶殘疾人的特定車輛、合格的緊急救援車輛，以及取得許可的通勤小巴將不收堵車費，而居住在收費區內且年收入低於6萬元的居民，將有資格獲得相當於其通行費用的州稅抵免。

魏斯柏德表示希望商用車選擇在夜間行駛，以減輕白天的交通壓力並防止新的交通堵塞點形成。

據了解，MTA已安裝60%的電子設備，用於對司機收取堵車費。該擬定標準仍須經過投票程序和公眾聽證會，後者最早將在明年初進行。

MTA公布堵車費擬定收費標準，私家車最高付15元。(記者劉梓祁／攝影)
MTA公布堵車費擬定收費標準，私家車最高付15元。(記者劉梓祁／攝影)

堵車費 曼哈頓 MTA

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