華埠喊堵車費不公：拮据社區付最多

堵車費新方案，遭曼哈頓華埠民眾質疑。(記者許君達／攝影)

即將對進入曼哈頓 60街以南車輛收費的堵車費 (Congestion Pricing)計畫，已於月前獲得聯邦批准，但因曼哈頓華埠 處於堵車費實施範圍內，引來大量社區人士反對；在大都會運輸署(MTA)於30日降低擬定費率後，華埠代表仍認為其對社區不公，呼籲照顧移民及有困難群體。

根據新方案，進入收費範圍的私家車須支付最高15元通行費，而商用卡車的費用為36元。載客車輛方面，計程車將每次行程增收1.25元，而如Uber、Lyft等網約車將額外收取每次行程2.5元。儘管新標準較最初的23元有所降低，但為華人社區爭取減免而組成的「華埠與小義大利無壅堵稅聯盟」仍質疑新方案。

該聯盟召集人之一、大華埠民權聯盟主席陳建閃認為，儘管各項費用較最初所預設有所減少，但所產生效果仍將使華埠處在「不公平」的待遇中，造成「最拮据社區付最多錢」的局面。

他指出，新方案為經過多條隧道的車輛提供了5元折扣，但其中無一與華埠相近，因此曼哈頓大橋、布碌崙大橋等前往華埠的要道仍在15元堵車費的約束下，令本就收入較低的居民承受壓力。

陳建閃表示，華埠作為依賴觀光客的移民社區，若堵車費實施，人流必將明顯減少，因為不會有人願意付15元去華埠。他還強調，對於華埠的駕車居民而言，「一進一出就要給錢」也是不合理的作法。MTA擬定，居住在收費區內且年收入低於6萬元的居民將有資格獲得相當於其通行費用的州稅抵免。

據了解，無壅堵稅聯盟將計畫於華埠舉辦里民大會，收集居民意見並研究獨自提起訴訟的可能，因收費計畫將為地區經濟和居民通勤、求醫等需求造成不便。此前，新州州長墨菲(Phil Murphy)和新州李堡(Fort Lee)市已提起訴訟。MTA表示，對於有醫療預約或因醫療敏感狀況無法乘坐公共交通的人士，將不獲得減免。

早前，一項根據多項交通數據匯總而得的統計顯示，在80個主要城市中，紐約市被視為「駕駛體驗最糟糕」的地區，並在交通高峰和壅堵時間最長方面排名第一，並在燃油成本上排名第二。