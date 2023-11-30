紐約MTA公布堵車費擬議收費標準 私家車最高付15元

MTA公布堵車費擬議收費標準，私家車最高付15元。(記者劉梓祁／攝影)

將對曼哈頓 交通狀況造成重大變革的堵車費 計畫，在獲得聯邦批准後落實在即，最快從2024春季起向駛入60街以南中央商務區(CBD)車輛徵收費用，引起部分居民反對甚至法律訴訟；在細則最終敲定前，大都會運輸署(MTA )於30日公布擬定標準，規定私家車進入繁忙街道將需支付15元。

根據早前方案，進入收費範圍的車輛，將被收取最高20餘元金額，目的為每年收集約10億元資助地鐵和公交網絡的改進，但關於豁免、折扣的方案則尚未確定，並面臨新州等地的法律挑戰。此次所公布標準，被視為迄今關於費用的最清晰描述。

MTA在最新報告中指，私家車於一天內進入60街以南區域將需支付最高15元通行費，而商用卡車的收費則是36元。同時，計程車將每次行程增收1.25元，而如Uber、Lyft等網約車將額外收取每次行程2.5元。該報告亦公布了可獲得折扣、信用額度和豁免權的群體。

負責制定細則的交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)，其主席魏斯柏德(Carl Weisbrod)表示，堵車費已在全球部分區域成功實施，且針對紐約的部分正變得具體化。當局指，倫敦、斯德哥爾摩和新加坡均有應對擁堵的收費計畫。

據MTA發言人，負責監督該計畫的董事會仍可能對定價結構進行調整，且將設立公眾意見徵求期。本次所提出的15 元收費介乎曾被考慮的9元和23元之間，且有少量豁免、折扣和信用額度。魏斯柏德認為，該設計為「造福多數，而不是少數」。

該份長達35頁的擬定計畫顯示，低收入司機在日間的首10次行程後，每次行程將享有50%的通行費折扣，而其在夜間9時至凌晨5時的收費將減少75%。另外，私家車通過皇后中城隧道、卡瑞隧道、荷蘭隧道和林肯隧道會在日間獲得5元折扣，摩托車將獲得2.5元折扣，小型商用卡車將獲得12元折扣，大型卡車將獲得20元的折扣。此外，通過喬治華盛頓大橋進入曼哈頓的車輛將不會獲得折扣。

另外，攜帶殘疾人的特定車輛和授權的緊急救援車輛將不被收費，而居住在收費區內且年收入低於6萬元的居民將有資格獲得相當於其通行費用的州稅抵免。魏斯柏德表示，希望商用車選擇在夜間行駛，以減輕白天的交通並防止新的交通堵塞點形成。

據了解，MTA 已安裝60%的電子設備，用於對司機收費。該擬定標準仍需經過投票程序和公眾聽證會，後者最早將在明年初進行。