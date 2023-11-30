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洛克斐勒聖誕樹點燈 民眾共襄盛舉

記者劉梓祁／紐約報導
洛克斐勒聖誕樹昨點亮，將持續至次年1月。(記者劉梓祁／攝影)
洛克斐勒聖誕樹昨點亮，將持續至次年1月。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市假日季最受歡迎的活動之一、每年一度的洛克斐勒中心聖誕樹點亮儀式，29日在曼哈頓中城舉行，吸引大量遊客和市民到場觀賞，在著名地標前共同見證年末聖誕季的到來，營造出濃厚的節日氣氛。

洛克斐勒聖誕樹點亮儀式，吸引大批民眾。(記者劉梓祁／攝影)
洛克斐勒聖誕樹點亮儀式，吸引大批民眾。(記者劉梓祁／攝影)

根據主辦方，今年的儀式中有超過5萬盞彩色燈光被點亮，延續了自1930年代以來便在中城出现的節日慶典傳統。此次洛克斐勒中心前的聖誕樹選自紐約上州，高達近80呎，樹冠寬達近50呎，由賓漢頓(Binghamton)地區的麥金利家族(McGinley Family)捐贈。此棵重達12噸的挪威雲杉(Norway Spruce)於11月11日送至廣場後，裝飾工作便持續進行至儀式舉行前。

當晚，由建築師里貝斯金(Daniel Libeskind)設計的重達900磅、裝飾有300萬顆施華洛世奇水晶的星形燈飾被點亮，另有約5哩長的LED串燈也在儀式首次開啟。儀式現場，「洛克斐勒中心聖誕節」音樂會亦同時舉行，眾多藝人帶來音樂表演，並由歌星凱莉克萊森(Kelly Clarkson)主持，和民眾一同迎接聖誕樹點亮時刻的到來。

洛克斐勒聖誕樹點亮儀式，吸引大批民眾。(記者劉梓祁／攝影)
洛克斐勒聖誕樹點亮儀式，吸引大批民眾。(記者劉梓祁／攝影)

正在哥倫比亞大學商學院就讀的李欣怡提早到場拍照留念。她說，此次是她首次前往「心中地標」之一的聖誕樹前參觀，感到非常興奮。來自中國天津的她當日在樹前拍攝多張照片，並表示從小便夢想於紐約過聖誕節，如今終於如願以償，因此對日漸濃厚的節日氣氛感到十分激動。

洛克斐勒聖誕樹點亮儀式，吸引大批民眾。(記者劉梓祁／攝影)
洛克斐勒聖誕樹點亮儀式，吸引大批民眾。(記者劉梓祁／攝影)

與多位友人一同到場的還有來自紐約大學的王同學，他們表示未料到人群在儀式開始前數小時已變得異常擁擠，但依然決定抱著感受節日氣氛的心態在寒風中等待至燈光點亮。

此次點亮儀式亦標誌著年末聖誕季的開啟，市內各地都將出現節日燈飾和裝潢，並有各式活動和慶祝儀式在接下來的數周內舉行，從傳統的聖誕集市到各類音樂會和表演，料將成為民眾家庭團聚、朋友聚會及交換禮物，分享美食的歡樂時刻。

洛克斐勒聖誕樹點亮儀式，吸引大批民眾。(記者劉梓祁／攝影)
洛克斐勒聖誕樹點亮儀式，吸引大批民眾。(記者劉梓祁／攝影)

今年洛克斐勒中心聖誕樹的亮燈時間為每日早上5時至午夜12時，直到來年1月13日晚上10時被拆除。在聖誕節當天，聖誕樹將持續點亮24小時。聖誕樹拆除後，將被捐贈予「國際人類住房協會」(Habitat for Humanity International)，並加工成木材，用於製造家俱、地板和櫥櫃。

為防範支持巴勒斯坦的人士前往干擾和製造混亂，市警方29日加強戒備，在聖誕樹點燈期間，曼哈頓第五大道和第六大道之間的第49街和第50街僅對行人開放，並將在1月每天上午11時至午夜之間保持行人專用。

留學生李欣怡提早到場拍照留念。(記者劉梓祁／攝影)
留學生李欣怡提早到場拍照留念。(記者劉梓祁／攝影)
洛克斐勒聖誕樹昨點亮，將持續至次年1月。(記者劉梓祁／攝影)
洛克斐勒聖誕樹昨點亮，將持續至次年1月。(記者劉梓祁／攝影)
洛克斐勒聖誕樹點亮儀式，吸引大批民眾。(記者劉梓祁／攝影)
洛克斐勒聖誕樹點亮儀式，吸引大批民眾。(記者劉梓祁／攝影)

聖誕節 曼哈頓 紐約上州

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