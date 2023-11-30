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紐約遊民數量明顯減少？市民：沒感覺

記者張心／紐約報導
一名遊民在曼哈頓華埠擺也街席地而居。(記者張心／攝影)
一名遊民在曼哈頓華埠擺也街席地而居。(記者張心／攝影)

紐約市府29日宣布「遊民強制送醫」政策實施一周年成果顯著，但不少華人居民表示並未感到城市遊民明顯變少，仍會看到許多精神不正常的遊民在城市中遊蕩，而且曼哈頓的遊民數量明顯超過其他四區。

「市府竟然這麼自信，他們是沒進過地鐵嗎？」從中國來紐約讀大學的大四學生韓婉瑩表示，如果數據真的顯示街上的遊民變少了，那這個數據估計是被「隱藏」到地下世界了，「尤其到了冬天，地鐵站台的長椅上、車廂內的座位上，躺著睡覺的遊民數量愈來愈多」。

韓婉瑩說，自己每天從曼哈頓的學校搭乘地鐵回家，就在23街6號線地鐵站的入口，長年有一群遊民「駐紮」，在地鐵的樓梯和閘口之間披著棉被來回走動，甚至還把拐角處當成了固定的「廁所」，經年累月的氣味薰得行人都有了「心理陰影」。

「我在這裡讀大學快四年了，這群人起碼在這裡兩年了，我沒看到有市政員工帶他們離開。」韓婉瑩說，她也對「100名常駐街頭罹患嚴重精神疾病的遊民中已有54名搬入醫院」的數據表示質疑，「怎麼可能才100個？紐約這麼大，遊民這麼多，市民又不是看不到，如果是1000個還能勉強相信」。

紐約視覺藝術學院的三年級學生程铭表示，確實沒感覺遊民的數量有減少，自己每日從長島市(Long Island City)去曼哈頓上學，沿途經常看到的遊民都還在，「已經習慣了，剛來時候看到還害怕，但現在學會看他們的精神狀態，如果明顯有嚴重精神問題的，那絕對躲得遠遠的，畢竟仇亞犯罪案件聽說太多了，心理陰影根本難以消除。」

住在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉、平日在曼哈頓中城金融公司上班的李先生說，最近天氣降溫以後，明顯感到遊民又「回來」了，對政府政策的有效性表示懷疑，「曼哈頓見到的比較多，出了曼島以後就很少見到。」；程铭也說，住在皇后區三年了，起碼在長島市只見過一次遊民，「其餘都是在曼哈頓看到的，希望市府集中解決島上的遊民現象。」

市長亞當斯(Eric Adams)在接受本報採訪時表示，很能理解華人社區對遊民所的關切，自己採取「遊民強制送醫」的政策，就是希望有精神疾病的患者能夠直接得到醫療照護，長期來看能從根源上解決遊民問題，不至於將遊民所安置到社區中，令居民更加憂心。

一名遊民睡在曼哈頓華埠孔子像前。(陈家龄提供)
一名遊民睡在曼哈頓華埠孔子像前。(陈家龄提供)

遊民 地鐵站 曼哈頓

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