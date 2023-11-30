我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

紐約客談／蝸居遊牧生活 在大都市可行嗎？

紐約客談

在一個停車位大小的地方搭建一個蝸居，開始有房的城市遊牧生活，新奇不新奇？浪漫不浪漫？最近，社交媒體上不時會出現一些視頻，看到在紐約這樣的大都市搭建精緻的臨時小屋，或改造微公寓，使其成為「麻雀雖小，五臟俱全」的住處，這些視頻往往能吸引幾十萬，甚至上百萬的點擊量。

不過，這些蝸居最大的作用可能也就是吸引觀眾的眼球，至於是否能在裡面生活，大概只能「呵呵」而已。有親身經歷者稱，每天去健身房洗澡，每天要處理便攜式馬桶，一進屋就頭頂天花板，這樣的生活實際上還是無法持久。

不過，上百萬的視頻點閱率，還是反映出一個嚴峻的問題：像紐約這樣的大都市，居太不易，尤其對年輕人而言更是如此。今年，紐約一居室公寓的租金中位數已高達每月4300元，令人望而卻步。從另一方面講，簡約化的生活，以及對環保的要求，已經成為不少年輕人追求的時尚。於是，修建一些面積為三、四百呎的超小型房屋，甚至是可以用汽車拖動的預製房屋，正在作商業化的嘗試，有人甚至想到3D打印房屋，這並非遙不可及的夢想。

在紐約這樣寸土寸金的地方，不可能到處搭建小屋，但如果業主能利用後院、經過改造的車庫或地下室建造廉價的基本居住單元(Accessory Dwelling Units，簡稱ADU),然後將其租出去，將在一定程度上緩解紐約住房緊張的問題。無奈，紐約市各種監管手段紛繁複雜，業主恐怕寸步難行。

紐約市推出實驗性的做法，可以為極個別搭建者每個ADU支付40萬元，讓人驚呼這簡直是「賄賂」，同時又為ADU在建設許可證、面積、租金、迫遷等問題上設置重重限制，讓業主無所適從。有識之士呼籲，紐約市不應該繼續扭曲住房市場，而是應該向加州學習，放寬各種限制，利用市場的力量來啟動和開發ADU市場。

紐約市 租金 加州

上一則

紐約詩畫琴棋會30年慶 「藏書閣」剪綵

下一則

華埠新監獄大樓集思會議 青年團體場外抗議

延伸閱讀

生活成本全球最貴城市不是紐約 新加坡和蘇黎世並列榜首

生活成本全球最貴城市不是紐約 新加坡和蘇黎世並列榜首
允許女歌手在教堂拍MV 擺道具棺材 紐約牧師遭撤職

允許女歌手在教堂拍MV 擺道具棺材 紐約牧師遭撤職
精神病患強制送醫 紐約遊民「釘子戶」拔除半數

精神病患強制送醫 紐約遊民「釘子戶」拔除半數
1室公寓4300元 紐約房租冠絕全美

1室公寓4300元 紐約房租冠絕全美

熱門新聞

隨著網購蓬勃發展，在黑色星期五之外，愈來愈多消費者把眼光放在「網購星期一」。(記者邢易霖／攝影)

網購星期一來了 折扣力度大

2023-11-27 10:07
關口附近監控錄下爆炸畫面。(截取自X)

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

2023-11-22 15:02
全美最貴百大地址，紐約市占八席。除曼哈頓外，皇后區和布碌崙也有社區上榜。(記者許君達／攝影)

全美房價最貴百大郵區 紐約華埠上榜 長島2地躋身前十

2023-11-28 15:52
22日發生在紐約州尼加拉瀑布彩虹橋美加邊境關口汽車衝撞爆炸案，當局已確認死者身分；一度因為安全理由封閉的關口也已重新開放。(美聯社)

彩虹橋車禍爆炸案 死者是紐約夫婦 來自格蘭德島

2023-11-24 20:49
紐約班森賀華社日前再次發生多起身分盜竊案，多名華人中招。圖為示意圖。（Pexel）

紐約班森賀身分盜竊猖獗 華人無故損失2萬元

2023-11-25 12:35
紐約市長亞當斯在遭遇FBI調查的同時又面臨一項30年前的性侵指控。(市長辦公室提供)

倖存者法案截止前一日 亞當斯被控30年前性侵 索賠500萬

2023-11-23 18:51

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元