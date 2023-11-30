紐約客談／蝸居遊牧生活 在大都市可行嗎？

在一個停車位大小的地方搭建一個蝸居，開始有房的城市遊牧生活，新奇不新奇？浪漫不浪漫？最近，社交媒體上不時會出現一些視頻，看到在紐約這樣的大都市搭建精緻的臨時小屋，或改造微公寓，使其成為「麻雀雖小，五臟俱全」的住處，這些視頻往往能吸引幾十萬，甚至上百萬的點擊量。

不過，這些蝸居最大的作用可能也就是吸引觀眾的眼球，至於是否能在裡面生活，大概只能「呵呵」而已。有親身經歷者稱，每天去健身房洗澡，每天要處理便攜式馬桶，一進屋就頭頂天花板，這樣的生活實際上還是無法持久。

不過，上百萬的視頻點閱率，還是反映出一個嚴峻的問題：像紐約這樣的大都市，居太不易，尤其對年輕人而言更是如此。今年，紐約一居室公寓的租金 中位數已高達每月4300元，令人望而卻步。從另一方面講，簡約化的生活，以及對環保的要求，已經成為不少年輕人追求的時尚。於是，修建一些面積為三、四百呎的超小型房屋，甚至是可以用汽車拖動的預製房屋，正在作商業化的嘗試，有人甚至想到3D打印房屋，這並非遙不可及的夢想。

在紐約這樣寸土寸金的地方，不可能到處搭建小屋，但如果業主能利用後院、經過改造的車庫或地下室建造廉價的基本居住單元(Accessory Dwelling Units，簡稱ADU),然後將其租出去，將在一定程度上緩解紐約住房緊張的問題。無奈，紐約市 各種監管手段紛繁複雜，業主恐怕寸步難行。

紐約市推出實驗性的做法，可以為極個別搭建者每個ADU支付40萬元，讓人驚呼這簡直是「賄賂」，同時又為ADU在建設許可證、面積、租金、迫遷等問題上設置重重限制，讓業主無所適從。有識之士呼籲，紐約市不應該繼續扭曲住房市場，而是應該向加州 學習，放寬各種限制，利用市場的力量來啟動和開發ADU市場。