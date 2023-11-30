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強制精神病患送醫計畫1周年 紐約拔一半遊民「釘子戶」

記者張心／紐約報導
推行備受爭議的「遊民強制送醫」政策一周年，紐約市府表示已從街頭移走54名罹患嚴重精神疾病的遊民，占總數的一半。(路透)
推行備受爭議的「遊民強制送醫」政策一周年，紐約市府表示已從街頭移走54名罹患嚴重精神疾病的遊民，占總數的一半。(路透)

備受爭議的「遊民強制送醫」政策實施一周年，紐約市亞當斯(Eric Adams)29日向公眾展示階段性成果，稱已從街頭移走54名罹患嚴重精神疾病的遊民，占總人數一半；市府還幫助數百名有潛在嚴重精神問題的遊民到醫院救治，並把紐約市超過70%的遊民都勸進了遊民所。

紐約市自新冠疫情爆發後，街頭罹患精神疾病的遊民數量增加迅猛，成為潛在的社會治安隱患。2022年11月29日，亞當斯推出「鐵腕」政策，要求無論遊民是否自願，市警、消防局、衛生局等一線人員，都可將無法自我照護、罹患精神疾病的遊民，強制轉送到醫療機構。

29日恰逢該政策實施一周年，市府展示業績數據，指100名常駐街頭、罹患嚴重精神疾病的遊民中，已有54名搬入醫院；數百名有潛在嚴重精神問題的遊民也到醫療結構接受了評估；超過70%的街頭遊民住進了遊民所；約1000名遊民從遊民所搬入了永久性住房，是2022年的兩倍之多。

市府表示，過去一年中，為解決街頭遊民問題，紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)推出了更多精神疾病床位，培訓出更多臨床精神科醫生，建立了遊民清理一線人員和醫生的溝通渠道，並及時進行數據收集和效果監控。下一階段，市府計畫在目前270個精神病床位的基礎上，再於人流量大的地鐵站附近，加開穩定床位和醫護地點。

「我們會投資培訓更多一線應對人員，設置更多精神病床位，加強各部門之間的合作與協調。」亞當斯指出，未來市府還會與州府繼續合作，盡快通過解決精神疾病的「支持性干預提案」(Supportive Interventions Act)。

然而，仍有民代對市府「遊民強制送醫」政策表達擔憂。皇后區第30選區市議員、保守派民主黨民代霍頓(Robert Holden)發表聲明，讚揚市長對嚴重精神疾病問題的關注，但市府在實行該政策過程中，忽視了州議會通過的「肯德拉法」(Kendra's Law)，「應該把相關輔助門診治療納入其中，確保遊民獲得長期幫助、實現精神康復」。

遊民 紐約市 亞當斯

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