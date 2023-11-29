洛克菲勒聖誕樹今點亮 紐約市警戒備

洛克菲勒中心聖誕樹今點亮，市警提醒挺巴組織欲搞破壞。(美聯社)

每年一度的洛克菲勒中心聖誕樹點亮儀式將在29日(今日)舉行，但在以色列 與巴勒斯坦 伊斯蘭激進主義團體哈瑪斯(Hamas)的交戰態勢持續波動下，市警(NYPD)警告指，挺巴組織有可能擾亂點燈儀式，需要「加強警惕」。

根據一份警局內部備忘錄，親巴勒斯坦抗議者宣布計畫在洛克菲勒中心聖誕樹點燈儀式，以表示支持加薩 (Gaza)地帶，但目前並沒有針對此活動的「具體或可信」的威脅。警方預計，將有數以萬計的觀賞者當日在中城聚集。

然而，警局評估通知指出，此次由歌星凱莉克萊森(Kelly Clarkson)主持的儀式，可能成為「惡意行為者」在假日期間尋找傷害目標的易攻對象。備忘錄指，自10月7日哈馬斯對以色列發動襲擊以來，各外國恐怖組織始終在呼籲廣泛攻擊美國利益。

警告內容表明，儘管目前所掌握消息並不足以引起警報，但這些「煽動」可能會與「本土的激進暴力極端分子」產生「共鳴」，並「激勵部分人採取行動」，因此在假日期間需要加強警惕。

在警方通知發布之際，負責在市內組織多次示威的巴勒斯坦社區團體「在我們有生之年」(Within Our Lifetime)亦宣布了其破壞聖誕樹點燈慶祝活動的計畫。其鼓勵支持者「為了加沙地帶而蜂擁參加樹燈點亮活動」，並指出今年儀式恰逢聯合國認可的國際巴勒斯坦人民團結日。

根據此組織在社交媒體上發出的抗議海報，配文稱「今年，耶路撒冷的13個官方教堂和伯利恆(Bethlehem)市政府都呼籲暫停聖誕慶祝活動，以悼念加薩地帶持續發生的種族滅絕」。組織者說，在假日及加入跨宗教團體、響應巴勒斯坦基督徒的呼籲，反對「用我們的名義和稅金進行的巴勒斯坦人的種族滅絕」。

幾日前，警方表示已有34名親巴勒斯坦抗議者因干擾梅西感恩節遊行而被捕，且這一事件也被警局在備忘錄中提及。根據市警，有四人因阻礙政府行政、不當行為、非法侵入、騷擾和抗拒逮捕等罪名被捕，其餘30人的細節則未被公開。