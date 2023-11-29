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紐約客談／如何遏制鋰電池釀火災是一個難題

紐約客談

紐約市2020年將速度在每小時25哩以下的電單車合法化後，電單車和電動滑板車使用的鋰電池火災愈演愈烈，火災造成的死亡事件幾乎到了令人憤恨的地步。

最近，紐約市一些公寓樓的業主已經紛紛禁止租戶將電單車、電動滑板車，以及使用的鋰電池搬到公寓樓內，以防發生火災，但這立即引起了租戶的反彈。

新冠疫情期間，隨著外賣生意的火爆，大街上騎著電單車送貨送外賣的人越來越多。理由很簡單，外賣郎做得都是小本生意，而電單車正好給他們提供了方便、快捷和廉價的交通工具。在紐約市養一輛汽車並不便宜，但卻可以養一輛電單車。正因為如此，大街上的電單車日益增多，火災的威脅也越來越大。

實際上，正是那些租住公寓樓，甚至政府樓的人會去當外賣郎謀生，如果不讓他們使用電單車，不就等於斷了他們的生計嗎？難怪公寓樓的租戶會強烈反對禁用電單車。

這也提出了消除鋰電池火災威脅方面的一個基本的兩難問題，為了消除火災威脅，就必須嚴控鋰電池，但外賣郎為了生活，卻非用電單車不可。現在，估計沒有外賣郎會再去騎自行車送外賣，姑且不說速度慢，光是同行的競爭壓力就會非常巨大。

目前，各級立法機構正試圖從鋰電池的銷售和使用等環節入手，對安全認證、安全儲存和使用等方面提出更多更嚴的規定。不過，如果需求方面的基本問題不得到緩解，就很難真正阻止人們去鑽空子。

紐約市的立法者在讓電單車合法化時，估計沒有想到會出現目前的局面。潑出去的水還能收得回來嗎？

紐約市 疫情 政府樓

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