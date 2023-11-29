我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

「戰貓」蕭美琴帶四隻愛貓搭機返台 哽咽道別華府

紐約市長投書／重視冬季家庭防火措施 安全歡度佳節

記者顏潔恩／翻譯

我們即將迎接年底的假日季，隨著天氣變冷，我們在邀請親朋好友來家裡聚會時都會點蠟燭、在壁爐裡生火或使用加熱器等取暖，除此之外，民眾還會買聖誕樹用燈裝飾，以讓家中看起來更有氛圍；這就是冬季不幸地被稱為火災季節的原因，超過三分之一的住家在12月、1月和2月間突發火災。

2022年1月，布朗士的Twin Parks公寓大樓發生一起造成17人死亡的惡性火災，故障的加熱器和無法正常工作的自閉式門，導致了這場火災的發生；我們到現在還在為此哀悼，這也是市府要求紐約客共同努力的原因，在這個冬季裡採取一些基本的防火預防措施，以便能夠快樂且快樂地歡度佳節。

菸頭、菸灰、打火機和火柴等是引發家庭火災的主因，民眾應確保將他們丟棄在又大又深的菸灰缸中；第二個原因則出於暖氣(包括中央暖氣裝置、便攜式和固定式的加熱器、壁爐)，應由合格的技術人員安裝，並定期檢查和清潔。民眾應只使用貼有「Underwriters Laboratories，簡稱UL」標誌的小型加熱器，並避免使用延長線、在浴室等有水的地方使用，另睡前要撲滅壁爐裡的火源。

若民眾喜歡在家點蠟燭，應確保在原地看管，並置放蠟燭在遠離窗簾、裝飾品和床上用品、以及孩童和寵物觸及不到的地方；若電熱毯使用超過十年，是時候更換並購買具有自動關閉功能的電熱毯，另外也要檢查延長線的情況，確保所有插座和按鈕沒有過熱問題，也確保插座一次性不要充超過兩個電器。

我也呼籲民眾購買阻燃的人造聖誕樹，將樹置放在插座附近，這樣便可避免使用到延長線；若民眾持有電動自行車或其他移動設備，切忌連夜或在無人看管的情況下充電，同時避免將他們置放在房屋的出入口，以免發生爆炸時將人困在屋內，當然最理想的情況就是不要把他們儲放在室內。

最後，請切記煙霧警報器和一氧化碳探測器可以拯救性命，確保每年定期檢查和更換電池；一氧化碳作為無色無味的氣體，會在火災發生時釋放出，但這個氣體致命，所以確保其正常運作也很重要。(記者顏潔恩／翻譯)

布朗士

上一則

楊千嬅MY TREE OF LIVE 世界巡迴演唱會感恩節在金神精彩呈現

下一則

皇后區租屋較便宜 全美最受歡迎

延伸閱讀

2周前才種下 白宮國家聖誕樹被強風吹倒 周六將點燈

2周前才種下 白宮國家聖誕樹被強風吹倒 周六將點燈
洛杉磯南部社區大火 毀5房傷3人無家可歸17人

洛杉磯南部社區大火 毀5房傷3人無家可歸17人
洛克菲勒中心聖誕樹29日點亮 300萬顆水晶閃耀

洛克菲勒中心聖誕樹29日點亮 300萬顆水晶閃耀
州參議員曲怡文提案 加強紐約電單車店消防

州參議員曲怡文提案 加強紐約電單車店消防

熱門新聞

隨著網購蓬勃發展，在黑色星期五之外，愈來愈多消費者把眼光放在「網購星期一」。(記者邢易霖／攝影)

網購星期一來了 折扣力度大

2023-11-27 10:07
關口附近監控錄下爆炸畫面。(截取自X)

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

2023-11-22 15:02
全美最貴百大地址，紐約市占八席。除曼哈頓外，皇后區和布碌崙也有社區上榜。(記者許君達／攝影)

全美房價最貴百大郵區 紐約華埠上榜 長島2地躋身前十

2023-11-28 15:52
圖為在亞特蘭大動物園的大熊貓。歐新社

商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約

2023-11-21 12:35
22日發生在紐約州尼加拉瀑布彩虹橋美加邊境關口汽車衝撞爆炸案，當局已確認死者身分；一度因為安全理由封閉的關口也已重新開放。(美聯社)

彩虹橋車禍爆炸案 死者是紐約夫婦 來自格蘭德島

2023-11-24 20:49
紐約班森賀華社日前再次發生多起身分盜竊案，多名華人中招。圖為示意圖。（Pexel）

紐約班森賀身分盜竊猖獗 華人無故損失2萬元

2023-11-25 12:35

超人氣

更多 >
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險
流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」