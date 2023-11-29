紐約市長投書／重視冬季家庭防火措施 安全歡度佳節

我們即將迎接年底的假日季，隨著天氣變冷，我們在邀請親朋好友來家裡聚會時都會點蠟燭、在壁爐裡生火或使用加熱器等取暖，除此之外，民眾還會買聖誕樹用燈裝飾，以讓家中看起來更有氛圍；這就是冬季不幸地被稱為火災季節的原因，超過三分之一的住家在12月、1月和2月間突發火災。

2022年1月，布朗士 的Twin Parks公寓大樓發生一起造成17人死亡的惡性火災，故障的加熱器和無法正常工作的自閉式門，導致了這場火災的發生；我們到現在還在為此哀悼，這也是市府要求紐約客共同努力的原因，在這個冬季裡採取一些基本的防火預防措施，以便能夠快樂且快樂地歡度佳節。

菸頭、菸灰、打火機和火柴等是引發家庭火災的主因，民眾應確保將他們丟棄在又大又深的菸灰缸中；第二個原因則出於暖氣(包括中央暖氣裝置、便攜式和固定式的加熱器、壁爐)，應由合格的技術人員安裝，並定期檢查和清潔。民眾應只使用貼有「Underwriters Laboratories，簡稱UL」標誌的小型加熱器，並避免使用延長線、在浴室等有水的地方使用，另睡前要撲滅壁爐裡的火源。

若民眾喜歡在家點蠟燭，應確保在原地看管，並置放蠟燭在遠離窗簾、裝飾品和床上用品、以及孩童和寵物觸及不到的地方；若電熱毯使用超過十年，是時候更換並購買具有自動關閉功能的電熱毯，另外也要檢查延長線的情況，確保所有插座和按鈕沒有過熱問題，也確保插座一次性不要充超過兩個電器。

我也呼籲民眾購買阻燃的人造聖誕樹，將樹置放在插座附近，這樣便可避免使用到延長線；若民眾持有電動自行車或其他移動設備，切忌連夜或在無人看管的情況下充電，同時避免將他們置放在房屋的出入口，以免發生爆炸時將人困在屋內，當然最理想的情況就是不要把他們儲放在室內。

最後，請切記煙霧警報器和一氧化碳探測器可以拯救性命，確保每年定期檢查和更換電池；一氧化碳作為無色無味的氣體，會在火災發生時釋放出，但這個氣體致命，所以確保其正常運作也很重要。(記者顏潔恩／翻譯)