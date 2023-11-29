醫療服務商數據洩露 影響400萬紐約人

醫療信息服務公司數據遭竊恐波及400萬紐約人，紐約州檢察長詹樂霞提醒注意自己的信用紀錄。(美聯社)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)近日發布消費者警示，提醒已收到Perry Johnson & Associates公司數據洩露通知的紐約人，警惕身分盜竊的風險，及時監視自己的信用報告，並考慮開設信用凍結服務。

涉事公司為一間位於內華達州的醫療服務提供商，主要為醫療機構和醫生提供病人口述內容的數位化轉錄服務，今年5月，該公司發現系統遭到入侵，存有大量患者社安碼、保險信息和臨床信息的數據可能被竊取。Northwell Health和Crouse Health兩家健康服務機構，受到了此次洩露事故的影響。詹樂霞辦公室透露，洩露事故影響了全美近900萬居民，其中有400萬人住在紐約市 和雪城(Syracuse)。

詹樂霞表示，身分盜竊是個嚴重的問題，她的團隊會採取必要的行動以對此類侵害紐約人經濟財產安全的行為追究責任。她同時發布了多條建議，以供可能遭遇身分信息洩露的紐約人參考。

首先，可考慮開通信用監控服務(credit monitoring)，開通後，一旦發生大額消費或新帳戶開通，用戶就會收到警報，如發現非本人操作，即可及時申報處理。此外，如果短時間內沒有貸款 、租購房或大額消費計畫，也可向Equifax、Experian和TransUnion三大評級機構申請信用凍結(credit freeze)，凍結後，身分盜竊者便無法在未經受害人本人授權的情況下使用他們的身分信息開設信用帳戶。而如有消費或貸款需求，則可設置欺詐警報(fraud alert)，它會在放貸前向放貸方發送預警，建議其採取額外措施核實申請人的身分。

此外，身分信息遭洩露者也可向醫療機構要求獲取自己的醫療紀錄副本以及帳單紀錄，以查看是否有可疑之處。同時，最好也向自己的保險公司報告這一情況，並向其諮詢是否有相關避險條款。

如果發現自己已經成了身分盜竊者的目標，需及時撥打(877)438-4338向聯邦貿易委員會(FTC)報告，或撥打(800)447-8477向聯邦衛生與福利部(U.S. Department of Health and Human Services)的監察長辦公室報告與醫療保險 相關的欺詐活動。