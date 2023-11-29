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皇后區租屋較便宜 全美最受歡迎

記者范航瑜／紐約報導
長島市是皇后區租金最高的區域，今年5月的月租金中位數超過4200元。(美聯社)
長島市是皇后區租金最高的區域，今年5月的月租金中位數超過4200元。(美聯社)

房地產服務公司RentCafe近日公布的租屋報告顯示，皇后區是今年11月全美最受歡迎的租房地區之一，在總評分裡以84.57的高分名列第六。報告也顯示，皇后區位居東北部最受歡迎的租房地區。截至本月，皇后區已連續三個月居前十位。

RentCafe網站數據顯示，與去年11月相比，皇后區的租房瀏覽量增長了164%。同時，皇后區空置的房屋數量下降了64%，這是該榜單前30名城市中最大的降幅。

在數據分析上，RentCafe主要參考了各個城市逐月的租房市場情況和租客意向，包括可供出租的房源數量，租客搜索量的逐年變化，用戶保存的個性化搜索數量，以及被標註為「喜歡」的房源數量。

儘管皇后區在租房人群中備受歡迎，這區域同時也在10月發布的租房需求排名榜上由第一名下降到第六名。與去年10月相比，皇后區收藏房源同比下降了47%，儲存的房源同比下降了32%。

這兩項數據的下降很大程度上導致了皇后區的租房需求減少。

皇后區的火熱租房需求離不開其他各區湧來的租客。隨著曼哈頓和布魯克林(布碌崙)租房價格的上漲，越來越多紐約市民選擇搬至皇后區居住。然而，皇后區的租房庫存卻遠遠不及其他各區。這也引發了嚴重的租房短缺。

今年9月，租房網站StreetEasy整理的一份研究顯示，8月皇后區公寓房源的平均諮詢量比2019年同期增長了將近77%，這一增速遠遠超過了紐約其他幾個行政區。從租房存量增速來看，僅有長島市(Long Island City)進入前十名，名列第八。

長島市也是皇后區租金最高的區域，今年5月的公寓月租金中位數超過4200元，比皇后區租金中位數高出了52%。與2019年8月相比，皇后區可供出租的房源量下降了10%。然而諮詢量卻大漲了80%。今年8月，皇后區租房的均價為2900元，與去年相比增長了11%。

皇后區 長島市 租金

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