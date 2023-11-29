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1室公寓4300元 紐約房租冠絕全美

記者許君達／紐約報導
紐約租金依舊高漲，以一室公寓4300元的中位數價格遙遙領先於其他都市。(記者許君達／攝影)
紐約租金依舊高漲，以一室公寓4300元的中位數價格遙遙領先於其他都市。(記者許君達／攝影)

雖然美國房地產市場進入相對的平靜期，但包括紐約在內的一些大都市的房租水平依然持續走高，根據最新的數據，2023年紐約市一室公寓的租金中位數高達每月4300元，遙遙領先全美其他都市。排名全美第二的則是位於哈德遜河對岸的新州澤西市(Jersey City)，一室公寓租金中位數為每月3090元。

這項數據來自房產網路平台Zumper的報告。該公司分析了2023年全網超過100萬條活躍的租房信息數據，然後按月彙總，計算出全美租房成本最高的前100名城市的租金中位數。從總體上看，隨著房產市場遇冷，美國大城市2023年的租金水平相對穩定，有極微小的降幅。

Zumper執行長Anthemos Georgiades介紹，大多數主要城市的市場都進入了一個靜態期。以最具指標性的一室公寓租金數字為基準，在100個城市中，只有20個城市的租金有所上漲。

不過，紐約都會區的情況與大趨勢並不相符。紐約市2023年一室公寓的租金中位數達到每月4300元，比上一年大漲了13%。而接納了大量紐約通勤族的澤西市則超過了傳統上以房價高而著稱的波士頓和舊金山，一室公寓租金中位數達到每月3090元，位居全美第二。

在前十的榜單中，第三名波士頓的租金水平與紐約一樣逆勢上揚，中位數達到每月2990元；第四名舊金山則比上一年度下降了一個百分點，中位數為每月2970元。從第五名到第十名也都是擁有大量華裔人口的都市，分別為邁阿密、聖荷西(San Jose)、聖地牙哥(San Diego)、洛杉磯、華盛頓特區以及與特區隔河相望的維州阿靈頓市(Arlington)。

租金 紐約市 舊金山

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