亞當斯「同意之城」皇后區第七社委會反對

市都市規畫局近日在皇后區第七社區委員會介紹「同意之城」項目細節，但卻遭到居民的諸多質疑，以及委員會的一致反對。(記者高雲兒／攝影)

紐約市 都市規畫局(Department of City Planning)此前在皇后區 第七社區委員會介紹「同意之城」(City of Yes)細節，但卻遭到居民的諸多質疑，以及委員會的一致反對；華社人士表示，居民主要的擔憂是治安和監管，因此「很難得到社區的支持」。

「同意之城」(City of Yes)計畫由紐約市市長亞當斯 提出，擬放寬土地利用的監管規則，為小商業改造店面提供更多便利，其中包括允許在建築密度較低的商業區，減低住宅建築的密度限制，允許在一層零售建築上方加蓋公寓等，讓公寓可容納更多獨居住戶；該計畫還擬允許企業根據自己的經營需要，申請更改土地用途，並計畫解除生命科學、服裝製造、零售、夜生活等行業的用地限制。

在20日舉行的皇后區第七社區委員會會議上，規畫局的兩名代表介紹了「同意之城」的18項提案，其中一項為允許將家庭住宅用於商業的最大面積比率從25%擴大到49%，不少居民反映道，如果一多層公寓中有不少客人出入，如何保證公共安全？以及如果有人在家中從事非法按摩等行業，誰來監管？

紐約市規畫局(Department of City Planning)於最近一次的皇后區第七社區委員會介紹「同意之城」(City of Yes)細節，但卻遭到居民的諸多質疑，以及委員會的一致投票反對。(記者高雲兒／攝影)

規畫局代表稱，他們只是解除用地限制，安全問題只能交給執法部門解決，非法營業問題也是如此；皇后區第七社區委員會副主席安培林(Chuck Apelian)則表示，已理解規畫局的職責所在，但是這樣的規畫「正在為執法創造更多的滑坡」。

市議員帕拉迪直接斥責說，這是一種繞過市議會成員投票、從而達到目的的方法。(記者高雲兒／攝影)

出席當晚會議的市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)則直接斥責說，這是一種繞過市議會成員投票、從而達到目的的方法，「他們沒有說50%或51%，他們說49%，誰負責衡量，誰負責檢查？」她同時強調，因為市府人手短缺，規畫一旦成真，治安問題和監管問題可能惡化，「紐約市沒有足夠消防員，沒有足夠警察，什麼都不夠」。

金兌錫出席會議。(記者高雲兒／攝影)

委員會成員余鈿崧表示，當下本就糟糕的治安，讓居民對商業住宅區混為一談的做法十分擔憂；他建議還是在商業區發展商業，「因為還有很多商業區是空著的，不用擠到居民住宅區」。

委員會成員杜彼得則說，「由於該項目在各方面的考量上，缺乏對周遭環境的瞭解，完全是一廂情願的操作，不只是很難得到社區的支持，就鄰近法拉盛的鬧區而言，也不會引起我們的共鳴。」