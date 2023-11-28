我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地一年一期奇景火瀑布 12月1日開放預約

中國學童呼吸道感染激增 多地紛紛停課 河北「大白」重出江湖

亞當斯「同意之城」皇后區第七社委會反對

記者高雲兒／紐約報導
市都市規畫局近日在皇后區第七社區委員會介紹「同意之城」項目細節，但卻遭到居民的諸多質疑，以及委員會的一致反對。(記者高雲兒／攝影)
市都市規畫局近日在皇后區第七社區委員會介紹「同意之城」項目細節，但卻遭到居民的諸多質疑，以及委員會的一致反對。(記者高雲兒／攝影)

紐約市都市規畫局(Department of City Planning)此前在皇后區第七社區委員會介紹「同意之城」(City of Yes)細節，但卻遭到居民的諸多質疑，以及委員會的一致反對；華社人士表示，居民主要的擔憂是治安和監管，因此「很難得到社區的支持」。

「同意之城」(City of Yes)計畫由紐約市市長亞當斯提出，擬放寬土地利用的監管規則，為小商業改造店面提供更多便利，其中包括允許在建築密度較低的商業區，減低住宅建築的密度限制，允許在一層零售建築上方加蓋公寓等，讓公寓可容納更多獨居住戶；該計畫還擬允許企業根據自己的經營需要，申請更改土地用途，並計畫解除生命科學、服裝製造、零售、夜生活等行業的用地限制。

在20日舉行的皇后區第七社區委員會會議上，規畫局的兩名代表介紹了「同意之城」的18項提案，其中一項為允許將家庭住宅用於商業的最大面積比率從25%擴大到49%，不少居民反映道，如果一多層公寓中有不少客人出入，如何保證公共安全？以及如果有人在家中從事非法按摩等行業，誰來監管？

紐約市規畫局(Department of City Planning)於最近一次...
紐約市規畫局(Department of City Planning)於最近一次的皇后區第七社區委員會介紹「同意之城」(City of Yes)細節，但卻遭到居民的諸多質疑，以及委員會的一致投票反對。(記者高雲兒／攝影)

規畫局代表稱，他們只是解除用地限制，安全問題只能交給執法部門解決，非法營業問題也是如此；皇后區第七社區委員會副主席安培林(Chuck Apelian)則表示，已理解規畫局的職責所在，但是這樣的規畫「正在為執法創造更多的滑坡」。

市議員帕拉迪直接斥責說，這是一種繞過市議會成員投票、從而達到目的的方法。(記者高...
市議員帕拉迪直接斥責說，這是一種繞過市議會成員投票、從而達到目的的方法。(記者高雲兒／攝影)

出席當晚會議的市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)則直接斥責說，這是一種繞過市議會成員投票、從而達到目的的方法，「他們沒有說50%或51%，他們說49%，誰負責衡量，誰負責檢查？」她同時強調，因為市府人手短缺，規畫一旦成真，治安問題和監管問題可能惡化，「紐約市沒有足夠消防員，沒有足夠警察，什麼都不夠」。

金兌錫出席會議。(記者高雲兒／攝影)
金兌錫出席會議。(記者高雲兒／攝影)

委員會成員余鈿崧表示，當下本就糟糕的治安，讓居民對商業住宅區混為一談的做法十分擔憂；他建議還是在商業區發展商業，「因為還有很多商業區是空著的，不用擠到居民住宅區」。

委員會成員杜彼得則說，「由於該項目在各方面的考量上，缺乏對周遭環境的瞭解，完全是一廂情願的操作，不只是很難得到社區的支持，就鄰近法拉盛的鬧區而言，也不會引起我們的共鳴。」

紐約市 皇后區 亞當斯

上一則

打擊非法菸店 50房東收警告信

下一則

葛謨出山選紐約市長？ 亞當斯不以為然

延伸閱讀

法拉盛醫保人才招聘

法拉盛醫保人才招聘
倖存者法案截止前 紐約市長被控30年前性侵 索賠500萬

倖存者法案截止前 紐約市長被控30年前性侵 索賠500萬
倖存者法案截止前一日 亞當斯被控30年前性侵 索賠500萬

倖存者法案截止前一日 亞當斯被控30年前性侵 索賠500萬
強勢回歸？前州長葛謨擬競選紐約市長 挑戰亞當斯

強勢回歸？前州長葛謨擬競選紐約市長 挑戰亞當斯

熱門新聞

隨著網購蓬勃發展，在黑色星期五之外，愈來愈多消費者把眼光放在「網購星期一」。(記者邢易霖／攝影)

網購星期一來了 折扣力度大

2023-11-27 10:07
關口附近監控錄下爆炸畫面。(截取自X)

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

2023-11-22 15:02
皇后區檢察官卡茲宣布，一華裔男子涉嫌盜取260萬元信託基金，並用其購買卡地亞珠寶等奢侈品，一個月內全部花光。(取材自凱茲推特)

紐約華男涉盜260萬信託基金 買無人機、珠寶…1個月花光

2023-11-21 10:30
圖為在亞特蘭大動物園的大熊貓。歐新社

商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約

2023-11-21 12:35
22日發生在紐約州尼加拉瀑布彩虹橋美加邊境關口汽車衝撞爆炸案，當局已確認死者身分；一度因為安全理由封閉的關口也已重新開放。(美聯社)

彩虹橋車禍爆炸案 死者是紐約夫婦 來自格蘭德島

2023-11-24 20:49
氣象學家指出即將襲擊紐約的風暴可能對感恩節遊行的遊客造成嚴重影響，但是對梅西百貨遊行「巨型氣球」不將構成威脅。(美聯社）

暴風雨將襲紐約 惡劣天氣持續到周三

2023-11-20 19:37

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來

雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來
網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大