紐約客談／同意之城 民眾不同意

市議員帕拉迪諾將同意之城(City of Yes)稱為否定之城(City of No)，反映出居民和委員會的心聲，否則「同意之城」的規畫，也不會得到社委會的一致反對。

平心靜氣地討論該規畫，其中一重要目標是解決住房短缺問題，並提供更多可負擔的住房選擇；然而，儘管該計畫提供了放寬建築限制，和拓展住宅空間的措施，但如何控制住房價格、確保平價住房的供應，仍是挑戰；「同意之城」的另一大目標是，旨在促進商業發展，提供更多機會給予企業家，改善市內商業環境；退一步說，允許將住宅改為商用，或許是可以繁榮商業，但是本就荒涼的商業區反倒更加荒涼，住宅區反倒更加忙碌和擁擠，到時便可能超出社區的負擔。

最緊要的一點是，城市發展與社區的平衡，尤其是市府需要批准改變土地用途，來達到這兩大目標，但這都需要當地居民的理解和同意。

事實上，我們現在沒看到支持，只看到反對，大多數都集中於治安，而這不是一個可以含糊其辭的問題：警察持續辭職，政府部門總是缺人手，比如糧食券總要推遲處理，導致低收入 人群沒辦法及時得到福利，又比如租霸無法被及時趕走，若上庭要等一年半載；如此種種，都在揭示紐約州 和紐約市 的「後勤和監管」，沒有辦法為新的規畫提供足夠的支持。

因此，該計畫雖然表面聲稱想要繁榮商業增加住房，但民眾看到的是陌生人隨意進出大樓、沒有商業部門監管、在家做科學實驗傾倒醫療垃圾等等，當然加以反對。

一言以蔽之，居民不是反對該計畫的初衷，而是反對該計畫的「配套設施」，即如有不法行為發生，要如何控制？在移民危機、犯罪率居高不下的紐約市，居民恐怕不能承受更多的不可控行為。