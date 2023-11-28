我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地一年一期奇景火瀑布 12月1日開放預約

中國學童呼吸道感染激增 多地紛紛停課 河北「大白」重出江湖

紐約客談／同意之城 民眾不同意

紐約客談

市議員帕拉迪諾將同意之城(City of Yes)稱為否定之城(City of No)，反映出居民和委員會的心聲，否則「同意之城」的規畫，也不會得到社委會的一致反對。

平心靜氣地討論該規畫，其中一重要目標是解決住房短缺問題，並提供更多可負擔的住房選擇；然而，儘管該計畫提供了放寬建築限制，和拓展住宅空間的措施，但如何控制住房價格、確保平價住房的供應，仍是挑戰；「同意之城」的另一大目標是，旨在促進商業發展，提供更多機會給予企業家，改善市內商業環境；退一步說，允許將住宅改為商用，或許是可以繁榮商業，但是本就荒涼的商業區反倒更加荒涼，住宅區反倒更加忙碌和擁擠，到時便可能超出社區的負擔。

最緊要的一點是，城市發展與社區的平衡，尤其是市府需要批准改變土地用途，來達到這兩大目標，但這都需要當地居民的理解和同意。

事實上，我們現在沒看到支持，只看到反對，大多數都集中於治安，而這不是一個可以含糊其辭的問題：警察持續辭職，政府部門總是缺人手，比如糧食券總要推遲處理，導致低收入人群沒辦法及時得到福利，又比如租霸無法被及時趕走，若上庭要等一年半載；如此種種，都在揭示紐約州紐約市的「後勤和監管」，沒有辦法為新的規畫提供足夠的支持。

因此，該計畫雖然表面聲稱想要繁榮商業增加住房，但民眾看到的是陌生人隨意進出大樓、沒有商業部門監管、在家做科學實驗傾倒醫療垃圾等等，當然加以反對。

一言以蔽之，居民不是反對該計畫的初衷，而是反對該計畫的「配套設施」，即如有不法行為發生，要如何控制？在移民危機、犯罪率居高不下的紐約市，居民恐怕不能承受更多的不可控行為。

紐約市 低收入 紐約州

上一則

俏佳人贈國際華嚴會十八羅漢 舉行開光

下一則

預算削減 紐約公共圖書館周日多不開放

延伸閱讀

8.18哩… 紐約市公車時速 創4年來新低

8.18哩… 紐約市公車時速 創4年來新低
紐約客談／通膨生活難 黑五不如預期

紐約客談／通膨生活難 黑五不如預期
紐約客談／感恩節遊行 喚醒紐約客的友好包容

紐約客談／感恩節遊行 喚醒紐約客的友好包容
紐約客談／打擊非法賭檔 人人有責

紐約客談／打擊非法賭檔 人人有責

熱門新聞

隨著網購蓬勃發展，在黑色星期五之外，愈來愈多消費者把眼光放在「網購星期一」。(記者邢易霖／攝影)

網購星期一來了 折扣力度大

2023-11-27 10:07
關口附近監控錄下爆炸畫面。(截取自X)

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

2023-11-22 15:02
皇后區檢察官卡茲宣布，一華裔男子涉嫌盜取260萬元信託基金，並用其購買卡地亞珠寶等奢侈品，一個月內全部花光。(取材自凱茲推特)

紐約華男涉盜260萬信託基金 買無人機、珠寶…1個月花光

2023-11-21 10:30
圖為在亞特蘭大動物園的大熊貓。歐新社

商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約

2023-11-21 12:35
22日發生在紐約州尼加拉瀑布彩虹橋美加邊境關口汽車衝撞爆炸案，當局已確認死者身分；一度因為安全理由封閉的關口也已重新開放。(美聯社)

彩虹橋車禍爆炸案 死者是紐約夫婦 來自格蘭德島

2023-11-24 20:49
氣象學家指出即將襲擊紐約的風暴可能對感恩節遊行的遊客造成嚴重影響，但是對梅西百貨遊行「巨型氣球」不將構成威脅。(美聯社）

暴風雨將襲紐約 惡劣天氣持續到周三

2023-11-20 19:37

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來

雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來
網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大