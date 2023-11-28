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抓施工區超速 州府祭雷達測速

記者范航瑜／紐約報導
州府日前啓動高速公路施工區自動測速執法項目，將利用雷達測速打擊施工路段超速行為。(州府提供)
州府日前啓動高速公路施工區自動測速執法項目，將利用雷達測速打擊施工路段超速行為。(州府提供)

紐約州交通廳與高速公路管理局(The New York State Thruway Authority)日前啓動高速公路施工區自動測速執法項目(The Automated Work Zone Speed Enforcement program)，將利用雷達測速執法，打擊施工路段超速行為。

該計畫是州長霍楚(Kathy Hochul)2021年簽署法案的一部分。哈德遜河谷(Hudson Valley)、紐約市長島的數十處施工路段，從11月20日起開始使用雷達測速，其中包括I-84，I-87和I-495公路的多處位置。

車輛行駛速度如果達到施工區的最高限速，將被雷達測速系統識別。一旦系統被觸發，機器將自動拍攝多張照片，記錄車輛的行駛距離和所用時間長短，還將記錄時間、日期、限速、車輛速度、位置、車道、車牌和行駛方向。州府表示，專業技術人員會在郵寄罰單前，核查違規行為，以保證結果準確。

首次違規者將被處以50元的罰單。如果在18個月內再次違規，該車主將被處於75元罰款。同樣在18個月的期限內，第三次和第三次的罰單將升至100元。紐約居民將在14個工作日內收到罰單，對於州外居民則是45個工作日內。罰單可以在線支付、手機支付，或者郵寄支付，對於結果不滿的居民，可以在線上發起申訴。

據州府稱，該執法項目的部分罰款將用於支付此項目相關的成本，多餘的款項，將用於其他提高施工區安全水平的項目。州府同時表示，將在施工區超速執法地點張貼醒目的標誌。

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