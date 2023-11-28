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打擊非法菸店 50房東收警告信

記者許君達／紐約報導
市府已經向全市範圍內的50間物業業主發出警告信，要求驅逐在店面非法銷售大麻的商家。(記者劉梓祁／攝影)
市府已經向全市範圍內的50間物業業主發出警告信，要求驅逐在店面非法銷售大麻的商家。(記者劉梓祁／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)27日宣布，市財政局警長辦公室(Sheriff's Office)的非法菸店問題聯合工作組，已經向全市範圍內的50間物業業主，發出警告信，通知他們如再不能採取積極行動干預自家租戶非法銷售大麻及菸草製品的行為，將根據新通過的立法，受到連帶經濟處罰。

市議會今年6月通過的法案規定，如果執法部門發現有無證銷售大麻或出售違規菸草製品的行為，除按規定對商家進行處罰外，還將把責任範圍擴大到違法店鋪的房東身上。首次查處後，市府會向房東發出警告信，如有再犯，則房東也會被施以經濟處罰。

市府在本次被查處的50間店舖中，共開出了約710萬元的罰單，包括沒收的價值390萬元的違法產品，以及320萬元的民事處罰。他們的房東則收到警告信，信中指出，無證銷售大麻或菸草製品屬於擾民行為，市府有權要求建築物所有人，對其租戶下達禁令，並處每天最高1000元的罰款，還有權要求房東對違法租戶提起驅逐程序。

而如果房東在收到警示後，仍未能採取積極行動干涉租戶的違法行為，第二次被查處後，房東將被處以5000元罰款；如果第三次被查處，房東的罰款金額將達到1萬元。

亞當斯表示，為了支持新興的合法大麻市場，必須嚴厲打擊違法銷售者，而規範市場同時，也是為了保護市民尤其是年輕人，免受不受控制的非法大麻產品侵害。負責公共安全的副市長班克斯(Philip Banks III)表示，警告信是對房東們的一個明確信號：他們在打擊非法菸店的行動中，扮演重要角色，不能袖手旁觀。

市長辦公室稱，在未來幾周之內，執法機構將對上述的違法菸店進行再次檢查，並通知房東他們的租戶是否進行了整改。

房東 大麻 亞當斯

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