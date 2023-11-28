打擊非法菸店 50房東收警告信

市府已經向全市範圍內的50間物業業主發出警告信，要求驅逐在店面非法銷售大麻的商家。(記者劉梓祁／攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)27日宣布，市財政局警長辦公室(Sheriff's Office)的非法菸店問題聯合工作組，已經向全市範圍內的50間物業業主，發出警告信，通知他們如再不能採取積極行動干預自家租戶非法銷售大麻 及菸草製品的行為，將根據新通過的立法，受到連帶經濟處罰。

市議會今年6月通過的法案規定，如果執法部門發現有無證銷售大麻或出售違規菸草製品的行為，除按規定對商家進行處罰外，還將把責任範圍擴大到違法店鋪的房東 身上。首次查處後，市府會向房東發出警告信，如有再犯，則房東也會被施以經濟處罰。

市府在本次被查處的50間店舖中，共開出了約710萬元的罰單，包括沒收的價值390萬元的違法產品，以及320萬元的民事處罰。他們的房東則收到警告信，信中指出，無證銷售大麻或菸草製品屬於擾民行為，市府有權要求建築物所有人，對其租戶下達禁令，並處每天最高1000元的罰款，還有權要求房東對違法租戶提起驅逐程序。

而如果房東在收到警示後，仍未能採取積極行動干涉租戶的違法行為，第二次被查處後，房東將被處以5000元罰款；如果第三次被查處，房東的罰款金額將達到1萬元。

亞當斯表示，為了支持新興的合法大麻市場，必須嚴厲打擊違法銷售者，而規範市場同時，也是為了保護市民尤其是年輕人，免受不受控制的非法大麻產品侵害。負責公共安全的副市長班克斯(Philip Banks III)表示，警告信是對房東們的一個明確信號：他們在打擊非法菸店的行動中，扮演重要角色，不能袖手旁觀。

市長辦公室稱，在未來幾周之內，執法機構將對上述的違法菸店進行再次檢查，並通知房東他們的租戶是否進行了整改。