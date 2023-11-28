葛謨出山選紐約市長？ 亞當斯不以為然

針對前州長葛謨有意挑戰下屆市長的風聲，亞當斯不以為然。(州府提供)

2021年因醜聞曝光而被迫辭職的前州長葛謨 (Andrew Cuomo)近期傳出有意重新出山，參選紐約市 長，挑戰現任市長亞當斯 (Eric Adams)的消息。不過，亞當斯27日表示，不認為葛謨會做此決定。

亞當斯在接受電台採訪時表示，自己與葛謨關係良好，經常交流，並表示他不認為葛謨會參與下一屆的市長選舉。但亞當斯同時也透露，葛謨確實有意重返政壇，「我認為他正在考慮他的下一步政治行動，他可以考慮很多事情。」

葛謨此前曾向媒體放風，稱自己對未來的選擇吃開放態度，而從本月以來，紐約市民也收到了一些相關的民調邀請。「葛謨出山」消息開始流傳的時間點正值亞當斯遭遇上任以來最嚴重的信任危機之時，今年11月，亞當斯因涉嫌在2021年競選中不當收取資金而遭到FBI的調查，而從今年下半年開始，多家媒體也圍繞亞當斯團隊核心成員、華人鄭祺蓉的背景及圍繞她的各種利益關係進行了密集的調查與揭露。

此外，他最近還收到了一則發生在30年前性侵指控。雖然亞當斯否認一切指控，但他在紐約市民心中的信譽還是遭到了嚴重的打擊。根據馬瑞斯特學院(Marist Poll)最近發布的一項民調，高達72%的市民相信亞當斯競選團隊在與土耳其的交往中存在過錯，54%的市民不認可他的工作表現。

不過，與亞當斯相比，葛謨自己也同樣官司及醜聞纏身。根據州檢察長詹樂霞(Letitia James)的調查，針對葛謨的近十項性侵指控屬實，此外他還面臨一項隱瞞新冠疫情爆發初期紐約養老院大量死亡病例的指控。

對於葛謨參選市長的消息，分析人士普遍並不看好，政治媒體Politico援引接近葛謨的消息人士的說法，認為葛謨不會在民主黨初選中硬碰硬挑戰亞當斯，因為兩人的基本盤相似，分化基本盤對自己和對民主黨都得不償失。資深政治分析師斯米克(Basil Smikle)表示，亞當斯擁有現任優勢，如果葛謨真的想考慮市長大位，他必須先說服選民摒棄亞當斯，還要讓同一批選民同時對他投以信任，「這是巨大的障礙。」