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曲怡文提案 加強紐約電單車店消防

記者胡聲橋／紐約報導
聯邦、州、市三級政府都在試圖通過立法，降低鋰電池可能帶來的火災風險。(市消防局提供)
聯邦、州、市三級政府都在試圖通過立法，降低鋰電池可能帶來的火災風險。(市消防局提供)

紐約市電單車鋰電池引起的火災頻發，布碌崙州參議員曲怡文日前提案，要求紐約州銷售電單車的商店必須加強消防安全預防措施，安裝自動火災監控和B級滅火器。與此同時，紐約市議會和國會也在討論立法，加強對電單車使用的鋰電池進行監管。

數據顯示，截至本月20日，今年全市共發生鋰電池相關的火災243起，共造成17人死亡，124人受傷。今年6月，曼哈頓華埠因鋰電池引起三級大火，導致至少四人當場殞命；本月12日，布碌崙皇冠高地(Crown Heights)又發生一起鋰電池引起的三級火災，造成祖孫三代三人同時喪生。

鋰電池造成的慘劇不斷給人敲響警鐘，曲怡文推出有關電單車安全的一攬子提案，除了強制電單車商店加強安全措施外，還要求紐約州對電單車和電動滑板車的電池進行測試和認證，要求零售商在電單車上貼告示，提醒使用者不要在人行道上騎行。曲怡文說，經常有人到她辦公室反映鋰電池問題，這是一個非常急迫的問題，也是一個人命關天的問題。她希望這些提案能在州議會下個會期上能通過。

美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺介紹說，這幾年布碌崙8大道及附近地區的火災，有很多都是鋰電池引起的，比如發生在7大道54街、55街，6大道57街，11大道63街的四次火災都是鋰電池導致的，在華埠和法拉盛也有多起。他認為，電單車方便、價廉，使用者眾多，然而，許多鋰電池本身就有質量問題，這是引發火災的一個重要原因。

目前，市議會也正在試圖通過立法，要求使用應用程序的外賣平台支付對電動車或其他電動交通工具進行安全認證的費用。在聯邦一級，紐約州民主黨國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)和紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)今年推出了兩黨提案，要求嚴格執行電單車和電動滑板車使用的鋰電池的產品安全標準。

紐約州 布碌崙 華埠

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