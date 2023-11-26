我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／親人不見 應盡早報警 避免錯失寶貴時間

華人業主雇同一員工在不同店上班 容易引發加班糾紛

布碌崙鎚殺案 2幼童預計下周出院

記者顏潔恩／紐約報導
兩名孩童傷勢好轉，預計下周便能出院。(籌款網頁)
兩名孩童傷勢好轉，預計下周便能出院。(籌款網頁)

布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案自死者趙招招去世後，華社將關注放在其四歲兒子David、三歲女兒Sophia的康復情況、以及兇嫌葉麗用的庭審進展；最新消息指出，兩名幼童當前的恢復進展順利，預計下周便能出院，不過他們的父親劉景洪還在為尋找穩定的住所發愁，仍需社區的支持。

鎚殺案發生後，兩名幼童由從外州趕回來的父親劉景洪照護，而活躍於8大道華社的非營利組織紐約親子互助會則從中提供協助，包括幫助設立GoFundMe籌款網頁、管理信託基金會等。

互助會指出，自10月31日起，兩名幼童便從紐約市轉移至威徹斯特(Westchester)的一家康復中心接受治療；當時恰逢萬聖節，在接受手術檢查的同時，他們也分別裝扮成蜘蛛俠和公主，僅可能享受節日的歡樂。

籌款團隊在感恩節期間於籌款網頁上更新道，兩名孩童的顱骨手術均於11月16日在曼哈頓表維醫院(Bellevue Hospital)成功完成，目前的恢復進展順利，預計下周便可出院；雖然這對他們的復原之路來說是非常好的消息，但現實層面來看，還有諸多挑戰。

其中劉景洪現在還在尋找出院後的穩定住處，因獨自帶著倆小孩，希望能入住在交通方便、靠近學校的地段，且盡可能找租金穩定公寓；若在孩子出院之時還未有著落，劉家人將計畫先在旅館暫住。

目前已籌募將近22萬元的籌款網頁將在本月底正式關閉，互助會會長黃妮可表示，感謝民眾一路以來的關注和支持；為了接下來讓大眾隨時了解到兩名孩童的最新情況，屆時將會推出一個臉書帳號，歡迎有興趣的人繼續關注，「感謝您為孩子們的康復之旅和美好未來作出的重要貢獻，你們的善舉將帶來持久的改變。」

租金 日落公園 布碌崙

上一則

班森賀身分盜竊猖獗 華人無故損失2萬元

下一則

治安隱患 警察離職飆升 今年達2516名

延伸閱讀

黑五折扣戰 布碌崙華人線上、實體雙管齊下

黑五折扣戰 布碌崙華人線上、實體雙管齊下
亞市警察基金會募款 華人慷慨解囊

亞市警察基金會募款 華人慷慨解囊
感恩護理布碌崙設立社區福利站

感恩護理布碌崙設立社區福利站
布碌崙植物園 燈光秀閃亮

布碌崙植物園 燈光秀閃亮

熱門新聞

關口附近監控錄下爆炸畫面。(截取自X)

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

2023-11-22 15:02
紐約一名腳踏車騎士在腳上套上雨套。(Getty Images)

狂風暴雨將齊發 紐約感恩節期間出行注意

2023-11-19 15:47
圖為在亞特蘭大動物園的大熊貓。歐新社

商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約

2023-11-21 12:35
皇后區檢察官卡茲宣布，一華裔男子涉嫌盜取260萬元信託基金，並用其購買卡地亞珠寶等奢侈品，一個月內全部花光。(取材自凱茲推特)

紐約華男涉盜260萬信託基金 買無人機、珠寶…1個月花光

2023-11-21 10:30
氣象學家指出即將襲擊紐約的風暴可能對感恩節遊行的遊客造成嚴重影響，但是對梅西百貨遊行「巨型氣球」不將構成威脅。(美聯社）

暴風雨將襲紐約 惡劣天氣持續到周三

2023-11-20 19:37
22日發生在紐約州尼加拉瀑布彩虹橋美加邊境關口汽車衝撞爆炸案，當局已確認死者身分；一度因為安全理由封閉的關口也已重新開放。(美聯社)

彩虹橋車禍爆炸案 死者是紐約夫婦 來自格蘭德島

2023-11-24 20:49

超人氣

更多 >
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄