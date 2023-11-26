布碌崙鎚殺案 2幼童預計下周出院

兩名孩童傷勢好轉，預計下周便能出院。(籌款網頁)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 租客鎚殺案自死者趙招招去世後，華社將關注放在其四歲兒子David、三歲女兒Sophia的康復情況、以及兇嫌葉麗用的庭審進展；最新消息指出，兩名幼童當前的恢復進展順利，預計下周便能出院，不過他們的父親劉景洪還在為尋找穩定的住所發愁，仍需社區的支持。

鎚殺案發生後，兩名幼童由從外州趕回來的父親劉景洪照護，而活躍於8大道華社的非營利組織紐約親子互助會則從中提供協助，包括幫助設立GoFundMe籌款網頁、管理信託基金會等。

互助會指出，自10月31日起，兩名幼童便從紐約市轉移至威徹斯特(Westchester)的一家康復中心接受治療；當時恰逢萬聖節，在接受手術檢查的同時，他們也分別裝扮成蜘蛛俠和公主，僅可能享受節日的歡樂。

籌款團隊在感恩節期間於籌款網頁上更新道，兩名孩童的顱骨手術均於11月16日在曼哈頓表維醫院(Bellevue Hospital)成功完成，目前的恢復進展順利，預計下周便可出院；雖然這對他們的復原之路來說是非常好的消息，但現實層面來看，還有諸多挑戰。

其中劉景洪現在還在尋找出院後的穩定住處，因獨自帶著倆小孩，希望能入住在交通方便、靠近學校的地段，且盡可能找租金 穩定公寓；若在孩子出院之時還未有著落，劉家人將計畫先在旅館暫住。

目前已籌募將近22萬元的籌款網頁將在本月底正式關閉，互助會會長黃妮可表示，感謝民眾一路以來的關注和支持；為了接下來讓大眾隨時了解到兩名孩童的最新情況，屆時將會推出一個臉書帳號，歡迎有興趣的人繼續關注，「感謝您為孩子們的康復之旅和美好未來作出的重要貢獻，你們的善舉將帶來持久的改變。」