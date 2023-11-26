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華人業主雇同一員工在不同店上班 容易引發加班糾紛

紐約市93%商店 曾遭零元購 逾6成店主抱怨「一周每天被盜」

記者張心／紐約報導
93%的紐約市商店都遭受小偷盜竊，而且超過60%的商店店主抱怨稱，「一周七天每天都被盜」。(記者張心／攝影)
93%的紐約市商店都遭受小偷盜竊，而且超過60%的商店店主抱怨稱，「一周七天每天都被盜」。(記者張心／攝影)

根據全美超市協會(National Supermarkets Association)最新研究，今年迄今，93%的紐約市商店都遭受小偷盜竊，而且超過60%的商店店主抱怨稱，「一周七天每天都被盜」。

研究顯示，熱門「零元購」單品包括洗衣粉、咖啡和生活必需品等。72%的超市老闆表示，他們因此加強了安保措施，但還是免不了時不時就被偷東西。「最多一次，一天有七名小偷『光顧』。」擁有兩家小超市的皮門特爾(Frank Pimentel)表示，即使聘請了安保人員駐守在店內，他的店鋪仍然每天多次成為盜竊目標。

同樣在紐約市擁有兩家超市的老闆科拉多(Carlos Collado)直言，小偷們好像有了「盜竊通行證」，在保釋法改革後，可以不受影響的反覆偷東西。「我對2019年的保釋法改革表示遺憾，只要偷的東西價值不超過1000元，犯罪分子好似都不需要付出任何代價。」

科拉多補充道，小偷們之所以肆無忌憚，就是因為沒有後果，所以「零元購」成了一種瀟灑的職業，「據我所知，不少小偷進店最愛搶哈根達斯(Häagen-Dazs)冰淇淋，因為可以很容易轉手以現金賣出。」

零售業維權人士已經懇求州府，務必重新審視保釋法改革，加強對小偷的處罰。他們建議，將累計偷竊價值超過1000元的累犯，以重竊罪起訴，並將對零售店員哪怕是輕微的攻擊，都定為重罪。

就在本周，州長霍楚(Kathy Hochul)否決了一項法案。該法案原計畫創建一個專門小組，以研究全州近期零售盜竊的激增，以及這些現象對小企業收入的影響。

市長亞當斯(Eric Adams)本月初成立了一個工作小組，旨在解決偷竊問題，希望市府各機構間能夠無礙共享犯罪信息。

但是根據市警局(NYPD)的數據，截至10月30日，全市共有4萬9384宗關於小偷盜竊的投訴，雖然與去年同期相比下降了8%，但是縱觀疫情前的數據，小偷事件還是持不斷激增的趨勢；疫情前的2019年，全市僅報告了3萬7919宗關於小偷盜竊的投訴。

疫情 紐約市 亞當斯

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