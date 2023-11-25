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紐約客談／通膨生活難 黑五不如預期

紐約客談

「黑色星期五」作為感恩節過後的星期五，成為假日購物狂潮的代名詞，更令人聯想到人們瘋狂擠進店內搶購折扣商品、或為了買到限購品徹夜排隊的畫面；但隨著通貨膨脹，民眾連日常生活的支出都自顧不暇，不敢放肆滿足購物欲，導致今年的黑五購買潮不如預期。

據「全國零售聯合會」公布的統計，11月、12月的整體銷售額相較之前的月份，僅有3至4%的上漲，同個數據在去年為5.4%、甚至2021年達到12.7%的高峰；今年是五年以來擁有最緩慢增速的結果；其中原因可歸咎於受到通貨膨脹的打擊，像Target、Macys等大型連鎖的百貨公司，銷售額也都呈下降趨勢。

像柴米油鹽等雜貨、汽油、房屋租金等已經令民眾的生活壓力夠嗆，無法在維持生計的同時還瘋狂購物；相比過去，顧客顯然變得更理智且精打細算，會以更挑剔的眼光尋找絕對需要的產品，而不是想買就買。

另一方面，部分人通過累積多年下來的購物經驗，已能夠識別出業者試圖刺激顧客盲目消費的花招；零售業者在一整年當中，可能會隨機推出促銷，某些商品的折扣跟「黑五」特惠差不多。

過去一則調查便指出，某些產品如冬季服裝、健身器材、鑽石、禮品卡、最新的遊戲機、化妝或美容產品、汽車等，出於各種理由，其實在一年中其他時間段有更大促銷；譬如，電子產品在感恩節前很暢銷，但聖誕過後便宜很多，這些因素導致民眾對黑五的購買欲望減少。

不過黑五對消費者而言的好處是，許多特價品可在同一時間登場，消費者可花費較少時間挑選特價商品，整體更有效率。

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