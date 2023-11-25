紐約公車乘客逾4成逃票 特巴48% 地鐵14%

在紐約市，地鐵或公交逃票現象不僅時常發生，還為捷運系統帶來了巨大的財政損失；最新數據顯示，逃票每年會令運營地鐵、公車以及市郊通勤鐵路的大都會 運輸署(MTA )損失數百萬元，儘管已有一系列舉措被用於阻止逃票乘客。

根據MTA數據，在2023年第三季度內，有41%的公車乘客在全市各線路中乘車時未付費。與署方5月份發布的詳盡逃票報告相比，這一比率上升了4%。在被視為最繁忙車輛的「特選巴士」(Select Bus Service)中，逃票比率則高達48%。

同時，地鐵系統內的逃票行為也在增加。據估計，本年7月至9月期間，有約14%地鐵乘客逃票，為MTA所發布五年數據中所記錄的最高水平。該數字較早前的逃票報告中的13.5%略有上升。然而，與疫情前的2019年報告中的5.7%相比，地鐵逃票已增加一倍有餘。

據MTA預計，去年的逃票行為造成了6.9億元的大額損失，且此數額或在今年被超越。MTA永久公民諮詢委員會(Permanent Citizens Advisory Committee)執行主任達格利安(Lisa Daglian)對此表示，違規者的每次逃票，實際上是在傷害自身，令城市交通系統失去巨額資金以用於增加班次和提升服務質量。

MTA執行長利博(Janno Lieber)亦說，逃票行為不僅僅是金錢問題，並在某種程度上破壞了社會結構，同時造成了巨大的財務漏洞。在上任兩年內，利博發起了一系列旨在減少逃票的舉措，包括雇用私人保安在地鐵站 的緊急出口門站崗，以及加緊轉閘的齒輪裝置，使有心人難以鑽空逃票。

MTA發言人表示，當局正在考慮對地鐵系統的轉閘門進行重新設計，且新設計可能包括採用在歐洲主要地鐵系統中常見的高科技轉閘門，其會使逃票者更難以跳過。儘管如此，MTA尚未提供時間表，但預計在本年底正式向供應商徵求計畫。