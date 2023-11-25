我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

紐約公車乘客逾4成逃票 特巴48% 地鐵14%

記者劉梓祁／紐約報導

在紐約市，地鐵或公交逃票現象不僅時常發生，還為捷運系統帶來了巨大的財政損失；最新數據顯示，逃票每年會令運營地鐵、公車以及市郊通勤鐵路的大都會運輸署(MTA)損失數百萬元，儘管已有一系列舉措被用於阻止逃票乘客。

根據MTA數據，在2023年第三季度內，有41%的公車乘客在全市各線路中乘車時未付費。與署方5月份發布的詳盡逃票報告相比，這一比率上升了4%。在被視為最繁忙車輛的「特選巴士」(Select Bus Service)中，逃票比率則高達48%。

同時，地鐵系統內的逃票行為也在增加。據估計，本年7月至9月期間，有約14%地鐵乘客逃票，為MTA所發布五年數據中所記錄的最高水平。該數字較早前的逃票報告中的13.5%略有上升。然而，與疫情前的2019年報告中的5.7%相比，地鐵逃票已增加一倍有餘。

據MTA預計，去年的逃票行為造成了6.9億元的大額損失，且此數額或在今年被超越。MTA永久公民諮詢委員會(Permanent Citizens Advisory Committee)執行主任達格利安(Lisa Daglian)對此表示，違規者的每次逃票，實際上是在傷害自身，令城市交通系統失去巨額資金以用於增加班次和提升服務質量。

MTA執行長利博(Janno Lieber)亦說，逃票行為不僅僅是金錢問題，並在某種程度上破壞了社會結構，同時造成了巨大的財務漏洞。在上任兩年內，利博發起了一系列旨在減少逃票的舉措，包括雇用私人保安在地鐵站的緊急出口門站崗，以及加緊轉閘的齒輪裝置，使有心人難以鑽空逃票。

MTA發言人表示，當局正在考慮對地鐵系統的轉閘門進行重新設計，且新設計可能包括採用在歐洲主要地鐵系統中常見的高科技轉閘門，其會使逃票者更難以跳過。儘管如此，MTA尚未提供時間表，但預計在本年底正式向供應商徵求計畫。

地鐵站 MTA 大都會

上一則

倖存者法案截止前 葛謨又被告性騷未遂報復

下一則

鮮豔內褲露餡 菸草店搶匪被逮歸案

延伸閱讀

上海學生誤坐地鐵愛心座 老翁站面前罵「羞恥嗎」 影片瘋傳掀議

上海學生誤坐地鐵愛心座 老翁站面前罵「羞恥嗎」 影片瘋傳掀議
大華府地鐵銀線延伸 帶動人口增長

大華府地鐵銀線延伸 帶動人口增長
感恩節假期 紐約地鐵、公車、火車均有調整

感恩節假期 紐約地鐵、公車、火車均有調整
19歲少女坐地鐵遇暴露狂 警追緝

19歲少女坐地鐵遇暴露狂 警追緝

熱門新聞

關口附近監控錄下爆炸畫面。(截取自X)

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

2023-11-22 15:02
紐約一名腳踏車騎士在腳上套上雨套。(Getty Images)

狂風暴雨將齊發 紐約感恩節期間出行注意

2023-11-19 15:47
圖為在亞特蘭大動物園的大熊貓。歐新社

商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約

2023-11-21 12:35
皇后區檢察官卡茲宣布，一華裔男子涉嫌盜取260萬元信託基金，並用其購買卡地亞珠寶等奢侈品，一個月內全部花光。(取材自凱茲推特)

紐約華男涉盜260萬信託基金 買無人機、珠寶…1個月花光

2023-11-21 10:30
氣象學家指出即將襲擊紐約的風暴可能對感恩節遊行的遊客造成嚴重影響，但是對梅西百貨遊行「巨型氣球」不將構成威脅。(美聯社）

暴風雨將襲紐約 惡劣天氣持續到周三

2023-11-20 19:37
氣象預報指出，紐約都會區在感恩節前將是風雨交加的天氣，圖為紐約市一名腳踏車騎士在腳上套上雨套。(Getty Images)

狂風暴雨齊發 影響感恩節行程 紐約客22日出門恐塞在高速路

2023-11-20 01:31

超人氣

更多 >
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人
感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨