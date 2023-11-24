海賊王、功夫熊貓變氣球 亞洲動漫成遊行主角

海賊王巨型氣球飄在曼哈頓上空。(記者張心／攝影)

「梅西 感恩節大遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade)於23日吸引超過350萬民眾現場觀看，華裔觀眾也興致高漲，開心有更多亞裔動漫 玩偶加入氣球 隊伍，有助於全球觀眾更加了解亞洲文化，因而備感歡樂與自豪。

動畫電影功夫熊貓的巨型氣球，首次在感恩節遊行中亮相。(記者張心／攝影)

迄今已走過97個年頭的梅西感恩節大遊行，今年共計出現了25個巨型氣球，其中五個具有亞洲元素，除了早就加入氣球行列的「神奇寶貝」(Pokémon Go)主角皮卡丘和伊布 (Eevee)、日本連載動漫「七龍珠」(Dragon Ball)主角孫悟空(Goku)，極具中華文化特色的「功夫熊貓」(Kung Fu Panda)電影主角阿波(Po)，以及超高人氣動漫「海賊王」動畫片主角蒙其·D·魯夫(Monkey D. Luffy)，都於今年首次亮相遊行氣球陣營。

華裔一家三口趕來看「梅西感恩節大遊行」。(記者張心／攝影)

「很高興在西方的傳統節日看到東方文化的動漫角色。」一早從新澤西趕來觀看的大四學生高曉飛表示，自己從小看「海賊王」和「七龍珠」長大，也是「神奇寶貝」遊戲的超級愛好者，更別提家喻戶曉的「功夫熊貓」電影。

華人家長們帶著兒子們觀看「梅西感恩節大遊行」。(記者張心／攝影)

他說，能一次看到這些陪伴自己長大的動漫角色出場，有一種人在異鄉也比鄰家園的溫暖，「不曉得以前的遊行是否也有這些亞洲動漫角色，但能出現在世界的舞台上，就說明他們備受全球觀眾喜愛，希望以後每年都能在感恩節遊行看到新的亞裔角色加入。」

華人家長陪伴女兒觀看「梅西感恩節大遊行」。(記者張心／攝影)