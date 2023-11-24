紐約客談／感恩節遊行 喚醒紐約客的友好包容

「梅西感恩節大遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade)可謂筆者近些年來，見過紐約人表現得最「友好」的一日：自從踏入遊行場域的一剎那，每個人臉上都掛著溫暖的笑臉，見面會點頭揮手示意，開心地祝福對方一句「感恩節快樂」(Happy Thanksgiving)。

自從新冠疫情 以來，已經許久不見這幅「盛世太平」光景。由於病毒帶來的恐懼、經濟低迷的不安、地緣政治造就的仇恨、種族歧視 分裂的不滿……多種負面能量包圍的曼哈頓 ，近些年的「遊行」幾乎全部是以各種政治利益為主，參與的是握緊拳頭的人們，發洩著對敵方的憤懣。期間也有少數族裔文化集會，但難以把所有人凝成一股歡樂的力量，沖散著亂世的蕭索與頹喪。

感恩節大遊行像是一道光，伴隨著昨日紐約市的太陽，點亮人們心中對愛和希望的嚮往。這裡沒有紛爭和對立，只有和諧與美滿，目之所見是滿面微笑，耳之所聽是歡歌笑語，雖然這溫馨的場景只有四個小時，但也足以溫暖著參與的每一個人。這幅景象與曼哈頓日常快節奏、人冷臉、不耐煩的典型氛圍，形成鮮明對比，打破著人們對「紐約客」的刻板印象。

其實疫情前的紐約，在曾經全球穩定、人心安寧的歲月，是以這樣友好包容國際化的氛圍，吸引著來自各地的遊客與懷揣夢想的行者。如今能夠再次回溫至這樣的場景，標誌著人心已經逐漸走回疫前的友好與穩定。而這是相比回歸的遊行規模，更能吸引全球民眾再來紐約「朝聖」的核心吸引力，也是紐約客未來繼續引領全球風尚的希望。