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強勢回歸？前州長葛謨擬競選紐約市長 挑戰亞當斯

記者張心／紐約報導
前紐約州長葛謨(左)計畫競選紐約市長席位，挑戰尋求連任的亞當斯(右)。圖為2021年7月14日，葛謨在任州長時期，和時任布碌崙區長的亞當斯聯合宣布禁槍政策。(紐約州政府提供)
前紐約州長葛謨(左)計畫競選紐約市長席位，挑戰尋求連任的亞當斯(右)。圖為2021年7月14日，葛謨在任州長時期，和時任布碌崙區長的亞當斯聯合宣布禁槍政策。(紐約州政府提供)

就在紐約市亞當斯(Eric Adams)因為FBI調查深陷醜聞之時，前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)近日向其政治盟友暗示，自己可能競選紐約市長一職，挑戰尋求連任的亞當斯。

根據葛謨身邊的八位盟友說法，葛謨最近幾天開始評估自己競選市長的可行性。「我覺得他已經準備好了。」民主黨前州參議員、前市議員迪亞茲(Ruben Diaz Sr.)上周與葛謨聊天後表示，「我認為如果他參選，他能贏。人們需要一位領袖，他曾是一位偉大的州長。」

葛謨在兩年多前，因性騷醜聞和被指控掩蓋新冠死亡數字而下台，雖然他自己到現在都不承認這些指控。政治新聞網Politico分析，葛謨若想正式參選市長，肯定將面臨諸多複雜性，因為他首先需要恢復自己的名譽。

此外，葛謨和亞當斯在紐約市的基本盤有重疊，都包括工薪階層的非洲裔選民、工會與商界。所以如果葛謨真的在民主黨初選中對陣亞當斯，那麼可能導致民主黨支持聯盟的分裂。

目前，進步派政治活動家羅斯科夫(Allen Roskoff)一直在招募挑戰亞當斯的人選，他表示，葛謨還沒有同自己聯繫，但如果真的參選，注定要直面很多宿敵。其中之一便是亞裔州參議員金兌錫，他對葛謨競選市長的野心表達了批評，「我們已經忍夠了那些天生就站在制高點、試圖拼命保住自己權力的自戀型政治家。」

紐約復敦大學(Fordham University)的政治學者格里爾(Christina Greer)指出，許多如同金兌錫一樣的州立法機構民代，可能都不會歡迎葛謨「回歸」，因為他在任時，經常強迫民代通過葛謨在意的議題，「很多左翼市議會成員也和葛謨無交情，只聽說他以積極、霸道的風格著稱。」

葛謨目前人在義大利度假，沒有對是否競選市長進行回應。其發言人阿佐帕迪(Richard Azzopardi)也未給正面答覆，只表示，「未來是未來，葛謨經常被問到關於競選的問題。」但他主動提及，「葛謨的性騷擾指控並未受到刑事指控。」

葛謨 亞當斯 紐約市

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