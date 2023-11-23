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皇后區盜車案激增 北部飆升近4成

記者邢易霖 / 紐約報導
皇后區犯罪統計數據顯示汽車盜竊案激增，汽車盜竊案同期上升了14.2％。(本報檔案照)
皇后區犯罪統計數據顯示汽車盜竊案激增，汽車盜竊案同期上升了14.2％。(本報檔案照)

根據最新的警方犯罪統計數據，與2022年同期相比，今年迄今皇后區的汽車被盜竊案件數量激增。尤其是在皇后區北部，汽車盜竊案同期上升了近40％，該地區整體在今年以來重大犯罪案件有所增加，然而在最近28天內，所有犯罪類別均呈現下降趨勢。

近28天內，案件增幅最大的是位於皇后區北部的第112分局和南部的第102分局。第112分局的案件數量從去年的7起增加至今年20起。涵蓋秋園(Kew Gardens)、李奇蒙丘(Richmond Hill)、家住木港(Woodhaven)和歐松公園(Ozone Park)的第102分局的案件數量從24起增加到40起。

市長亞當斯於9月初宣布了一項在全市範圍內打擊汽車盜竊的計畫，但此後案件數量並未發生變化。據市警局調查，今年迄今，紐約五大區的汽車盜竊案數量增加17.8%。

數據顯示，雖然整個皇后區的汽車盜竊案同比增幅較大，但謀殺、強姦、搶劫、重罪襲擊、入室盜竊、重大盜竊和汽車盜竊等主要犯罪總數的變化並不明顯。截至本月19日，皇后區北部的重大犯罪案件目前為止增長至6.22%，從1萬3875 起增至1萬4738起。皇后區南部沒有發生任何變化，從9777起下降到9751 起，降幅為0.27%。

盡管皇后區重大犯罪案件有所增加，但與去年相比之下，近28天內，所有類別的犯罪案件都呈下降趨勢。皇后區北部的重大犯罪案件下降至4.5%，從去年的1312起減少到今年的1253起。皇后區南部的重大犯罪案件下降至3.3%。除襲擊重罪和汽車重大盜竊案外，其他主要犯罪案件均有所下降。

其中，重大盜竊案件呈下降趨勢。在皇后區北部，重大盜竊案件從533起下降至495起。法拉盛、皇后丘(Queensboro Hill)、大學點(College Point)、白石鎮(Whitestone)和灣台(Bay Terrace)都在市警109分局的管轄範圍內，這些地區的案件下降幅度最大，從107起下降至92起。

皇后區 大學點 亞當斯

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