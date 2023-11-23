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紐約客談／打擊非法賭檔 人人有責

紐約客談

紐約華人社區地下賭檔泛濫是公開的秘密，隨著華人開設的賭檔為逃避執法人員的打擊，而漸往家庭式、隱密的小型賭檔發展，導致執法取締更依賴社區民眾的通報。

布碌崙日落公園8大道，單是以非法賭檔以其延伸出的犯罪問題，令當地民選官員和執法單位不得已主動出擊，日前在當地舉辦賭博相關的研討會，呼籲深受該問題困擾的民眾前來求助，試圖通過這個途徑，獲得更多有關當地非法賭檔的情報。

賭博的嚴重之處，不只是賭徒本身的賭癮可能製造的家庭和債務問題，引發生活重擔的困擾；以過去的案例看來，暴力分子通過某些途經得知非法賭檔的位置，這由此導致賭檔成為被搶劫的熱門地點，人身攻擊、搶劫等殃及人命的犯罪接踵而來。2021年初發生的7大道地下賭檔搶劫案中，因救人而犧牲自己的華男鄭勇，便是最好不過的例子，至今都令華社感到唏噓。

不僅如此，聚賭只是賭場內違法行為的一部分而已，日前一家掛羊頭賣狗肉的茶館，在看似正規商店的外表下，賭博、毒品交易樣樣來；常在搶劫案發之後，業者也明知理虧，索性不報警或未報出實情。

譬如遭到入室搶劫後，把聚賭之人趕往大街上，讓他們謊報犯罪地點；如此執法人員自然無法掌握到全面信息，對於轄區內的治安狀態有所誤解，在改善治安方面也無法對症下藥。

周邊的社區民眾應以鄭勇之案引以為鑒，若不主動向執法人員通報，殃及到無辜人命的狀況還可能隨時發生；唯有配合執法人員一網打盡，持續給違規者應有的懲罰和施壓，社區的治安才能得到更高一級的保護。

華人 日落公園 布碌崙

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