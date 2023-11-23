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華康會贈火雞 向61分局表感謝

記者顏潔恩／紐約報導
華人健康協會22日攜手喜悅之家老人中心在羊頭灣華社舉行感恩節慶祝活動。(華康會提供)
華人健康協會22日攜手喜悅之家老人中心在羊頭灣華社舉行感恩節慶祝活動。(華康會提供)

華人健康協會22日攜手喜悅之家老人中心在羊頭灣華社舉行感恩節慶祝活動，並同時為中心內11月生日的長者會員慶生；除藉感恩節聚會外，華康會也向管轄當地的市警61分局贈送三隻烤好的火雞，感謝警員們為保護治安作出的貢獻。

當日活動上，由耆老會員籌備多時的歌舞表演帶動現場的氣氛，接著11月生日的五名長者被邀請上台，在朋友和警員的見證下唱生日歌和吹蛋糕，場面相當溫馨；其中不少人為之興奮的抽獎環節，有來自州眾議員寇頓(William Colton)、市議員李凱健(Ari Kagan)贊助的五隻火雞。

華康會會長陳麗娜表示，感恩節是表達謝意的日子，她感謝全體義工、員工一路以來的出色表現，也感謝所有長者會員踏出舒適圈，在一年裡取得自身各方面的進步；為61分局發言的社區事務組警探歐陽佩儀等警員，用粵語向長者們送上感恩節祝福，還有當月生日的耆老們，希望大家和家人度過一個愉快平安的感恩節周末，留下難忘的回憶。

華康會也藉著感恩節，提前預訂烤製好的三隻火雞贈送給61分局，感謝他們為居民打造安全的環境，「節日裡警員們最忙，而平時為了社區和民眾的治安也要風雨無阻地做事，希望藉此讓警員們在感受到社區的溫暖和感激。」

老人中心 眾議員 華人

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