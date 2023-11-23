梅西感恩節遊行玩偶充氣 上千民眾爭看

充好氣的氣球吸引遊客競相拍照。(記者張心/攝影)

紐約市的梅西 感恩節大遊行(Macy's Thanksgiving Day Parade)將於於23日(周四)上午8時30分登場，主辦方22日中午在曼哈頓舉辦氣球 充氣儀式，上千民眾早早來到氣球充氣點排隊，期待親眼目睹巨型氣球的誕生過程。

充好氣的氣球吸引遊客競相拍照。(記者張心/攝影)

今年的大遊行將邁入第97屆，有七個全新的巨型氣球將加入遊行，包括「功夫熊貓」電影裡的熊貓阿波(Kung Fu Panda's Po)、「海賊王」動畫片主角蒙其·D·魯夫(Monkey D. Luffy)、品食樂步兵(Pillsbury Doughboy)、童子軍史努比(Beagle Scout Snoopy)等。

充好氣的寶寶鯊魚氣球吸引遊客競相拍照。(記者張心/攝影)

懷抱對新氣球的期待，上千名市民和遊客22日一早便趕來中央公園西邊排隊，期望一睹巨型氣球的風采。來自加拿大的王嘉明帶著兩個兒子趴在護欄旁邊，跟「寶寶鯊魚」(Baby Shark)氣球還有主題花車進行合影。他說自己跟公司請假，帶孩子們來紐約體驗假日氣氛，擔心遊行當天搶占不到好位置，所以前一天趁著人不多先來近距離看看氣球，也是留給孩子們美好的童年回憶。

「七龍珠」的孫悟空也加入遊行氣球造型。(記者張心/攝影)