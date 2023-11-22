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最新民調：亞當斯、霍楚支持率下滑

記者張心／紐約報導
紐約市長亞當斯(右)支持率急速下滑，州長霍楚(中)也不容樂觀。圖為二人20日參加大通銀行曼哈頓新總部開幕式。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯(右)支持率急速下滑，州長霍楚(中)也不容樂觀。圖為二人20日參加大通銀行曼哈頓新總部開幕式。(市長辦公室提供)

最新民調顯示，深陷FBI調查和預算削減爭議的紐約市長亞當斯(Eric Adams)，支持率急速下滑，超過七成的選民認定其在競選中存在不當行為；州長霍楚(Kathy Hochul)的支持率也持續走低，過半選民認為其上台以後，居民生活質量不增反降。

根據馬瑞斯特學院(Marist Poll)21日發布的民調，紐約客似乎對兩位民主黨在任領袖都十分不滿。紐約市選民中，超過54%不認可市長亞當斯的工作，僅有37%表示讚賞；這與2022年3月的同期民調有很大差距，當時亞當斯獲得了61%的支持率，不認可率僅占24%。

針對目前聯邦調查局(FBI)對亞當斯的調查，超過72%的紐約市選民認定，亞當斯在2021年的市長競選時，同土耳其的交易中存在著不當行為，33%認定他違法，39%覺得他做了不合道德但不違法的事，只有18%相信亞當斯無辜，另有10%表示不確定。

馬瑞斯特學院民調主任米林戈夫(Lee Miringoff)分析，市府頗具爭議的預算削減加上涉嫌土耳其非法捐款，讓「亞當斯已經沒有民心做後盾了」，「只是我們還不敢斷言，這是否會是他支持率的最低點」。米林戈夫認為，這將給有志於在2025年市長初選中挑戰亞當斯的人機會。

與此同時，州長霍楚的支持率也持續走低。根據民調，霍楚的支持率從2021年10月的46%，下降到本月的39％；反對率從當時的39%，上升到如今的56%。這與錫耶納學院研究所(Siena College Research Institute)20日公布的最新民調「不謀而合」，統計顯示，霍楚的支持率降到40%，反對率提升至43%。

這與選民對通脹加劇的壓力下，生活質量下降的不滿有關。根據馬瑞斯特學院民調，59%的紐約州居民認為，過去一年在紐約的生活品質明顯變差了；30%的人認為沒有變化；只有11%的人認為在變好。

民調顯示，紐約市長亞當斯(左)支持率急速下滑，州長霍楚(右)也不容樂觀。(市長辦...
民調顯示，紐約市長亞當斯(左)支持率急速下滑，州長霍楚(右)也不容樂觀。(市長辦公室提供)

亞當斯 民調 霍楚

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