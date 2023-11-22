削減開支挨轟 亞當斯：別怪我 怪聯邦

無證客危機讓紐約市財政瀕臨崩潰，市府不斷削減開支。(Getty Images)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)在21日的例行記者會上被關於市政經費削減的提問輪番「轟炸」，他回應稱，自己也很生氣，認為導致這一殘局的「罪魁禍首」在聯邦不在市府。

亞當斯當日主動提及市府對經費的削減，表示「自己像市民一樣生氣」，不能達到原本設想的經費預算，不能繼續振興經濟、清潔街道、建造房屋、發展教育等市政領域令他沮喪。他說之所以如此，除了稅收收入不如市府預期之外，根源在於無證客 危機上的花費宛如「無底洞」。

亞當斯在記者會當日主動提及市府對經費的削減，表示「自己像市民一樣生氣」。(市長辦公室提供)

「11月11日那周又來了4000多人，現在不是說解決當前已有的十幾萬人就可以，而是未來還有多少我們根本想像不到。」亞當斯說，紐約市財政因此已經陷入癱瘓，「華府已經拋棄了我們，他們才是需要為混亂買單的人。每次有人在地鐵上攔住我，我就跟他們說，別怪我，要怪聯邦。」

市府此前計畫新一輪開支削減，無證客開支將減少20%。對於此舉是否會導致街頭遊民數增多，亞當斯回應稱，市府的目標是不希望人們露宿街頭，但結果無法保證，「因為根據市議會的倡議，紐約市民眾被賦予露宿街頭的權利，我們對此無法拒絕。」他說，「無論你是否相信，我們探訪發現，許多無證客願意睡在街上。所以我們能保證的就是，勸阻有家庭的無證客不要這樣。」

市府預算主任吉哈表示，州府和聯邦的經費援助對我們十分關鍵，如果不到位，就意味著市政經費預算缺口將繼續拉大。(市長辦公室提供)